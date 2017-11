TVM holt Heimsieg gegen Tabellenzweiten

In einer spannenden Partie hielten die Handballdamen des TV Marktleugast den Bezirksoberliga-Zweiten TSV Weitramsdorf mit 27:24 nieder und glichen so ihr Punktekonto (6:6) aus.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Marktleugast -

TSV Weitramsdorf 27:24

In den ersten zwanzig Minuten gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Wenn eine Mannschaft vorlegte, zog die andere nach. So stand es nach 19 Minuten 10:10. Auf Seiten der Marktleugasterinnen hatten Linksaußen Eva Söllner und Linkshänderin Vanessa Wunner einen starken Tag. Zudem zog Spielertrainerin Sandra Dietrich geschickt die Fäden. Die Gäste reagierten mit einer Manndeckung für Dietrich. Das zahlte sich für den TSV aus, er ging mit einer 16:13-Führung in die Halbzeitpause.

Diesen Vorsprung hielten die Gäste nach Wiederbeginn zunächst, doch durch schöne Treffer von Wunner und Dietrich gelang den TVM-Damen eine Viertelstunde vor Schluss der Ausgleich. Erneut Wunner und Söllner drehten die Partie zum 23:21 - es waren noch zwölf Minuten zu spielen.

Die Gastgeberinnen behielten die Nerven und ließen sich auch von einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Dietrich nicht aus der Bahn werfen. Im Gegenteil: Dank eines Doppelpacks von Dietrich und des achten Treffers von Vanessa Wunner holte Marktleugast einen 27:24-Heimsieg.



Zwei gelungene Saisonpremieren

Einen tollen Einstand hatte Youngster Julia Schott. Die 16-Jährige machte ihre Sache in ihrem ersten Damenspiel sehr gut. Ein gelungenes Saisondebüt feierte auch Eva Kauper nach ihrer Schwangerschaftspause. Allerdings hatte sie bei einigen Pfostentreffern Pech und konnte sich deshalb nicht in die Torschützenliste eintragen. "Ein Sieg war das Ziel im ersten Spiel, alles andere wird die Zeit bringen," waren sich Schott und Kauper einig.



TV Marktleugast: Christina Ehret, Vanessa Ochs - Lena Angermann (4/1), Sandra Dietrich (6), Carolin Ehret, Julia Goller, Eva Kauper, Elke Ruckdeschel (4), Julia Schott, Katharina Schott (1), Eva Söllner (4), Vanessa Wunner (8/2). evs