TVK macht die größten Sprünge

Der TV Ketschendorf hat mit seiner langen Erfahrung als Ausrichter des "Bayern-Pokals" beim Regionalentscheid Oberfranken in der Pestalozzi-Dreifachhalle viel Lob geerntet und auch im Wettkampf mit seinen Turnerinnen sportlich überzeugt.

Nachdem schon die Qualifikationswettkämpfe bestens gelaufen waren, landeten die TVKlerinnen beim Regionalentscheid weitere Siege, die sie zur Teilnahme beim Landesfinale in Tirschenreuth berechtigen. Die Ausbeute: 1. Platz in der Klasse WK11/Aktive und 1. Platz in WK13/Klasse der C-Schülerinnen (12 bis 13 Jahre).

Auch in der jüngsten Klasse von WK14 der D-Schülerinnen (10 bis 11 Jahre), die zum Landesfinale nicht mehr zugelassen ist, holte sich der TV Ketschendorf den Sieg knapp vor der SG Rödental mit 234,80:233,50 Punkten.

Die besten Turnerinnen bei den Jüngsten waren Mia Bauer (60,65), Vanessa Hinzer (60,20) (beide SG Rödental)und Isabella Lipinska (59,75) vom TV Ketschendorf. Stark verbessert gegenüber den Coburger Stadtmeisterschaften zeigte sich Lisl Lengdobler vom TVK mit 58,80 Punkten.

Die WK13 (C-Jugend/12 und 13 Jahre), die zeitgleich mit WK14 am Vormittag an die Geräte musste, dominierte der TV Ketschendorf mit 254,75 Punkten deutlich vor dem TV Hallstadt, der 241,30 auf sein Mannschaftskonto buchen konnte.



Lina Zimmermann dominiert

Beide Mannschaften werden den Turnbezirk Oberfranken beim Landesfinale vertreten. In blendender Form präsentierte sich Lina Zimmermann vom TV Ketschendorf mit dem tollen Ergebnis von 71,40 Punkten, die auch von älteren Turnerinnen nicht erreicht wurden. Lina Zimmermann turnte als einzige Turnerin des ganzen Wettkampftages an allen Geräten die höchste P-Stufe 9 und beeindruckte an allen Geräten. Sicher spulte sie ihre Balkenübung ab und erhielt stolze 17,90 Punkte.

Wie sehr Lina Zimmermann diese Wettkampfklasse dominierte, zeigte sich auch daran, dass die in der inoffiziellen Einzelwertung auf Platz 2 gelandete Mialotta Peschla, die mit 66,30 Punkten ein sehr gutes Ergebnis in die TVK-Mannschaft einbringen konnte, bereits einen Abstand von 5,05 Punkten aufwies.

In der Turnerinnen-Klasse WK11 mussten sich die Damen vom TV Ketschendorf dem TV Schnabelwaid stellen und sich mit der TS Kronach der Konkurrenz aus dem eigenen Turngau erwehren. Mit dem dritten Platz hinter den Turnerinnen des TVK (205,00) erreichte die Mannschaft der TS Kronach (190,40) in der Aktiven-Klasse leider nicht das Landesfinale und musste dem Zweiplatzierten TV Schnabelwaid (197,95) doch recht deutlich den Vortritt lassen.

Die beste Einzelturnerin bei den Aktiven war die mit Zweitstartrecht für den TV Schnabelwaid turnende Annika Tscheuschner (68,80) von der TS Bayreuth. Anna-Lena Bayersdorfer vom TVK turnte sich mit der Winzigkeit von 0,05 Punkten Rückstand auf den zweiten Platz der Einzelwertung. Janina Hügle (TVK/67,80) und Anna Rogler (TVK/67,50) reihten sich mit ihren Leistungen ebenfalls ganz oben ein. Mit 17,85 wurde der sehr dynamische Sprung "Halb-halb" von Anna Rogler belohnt, den sie wie gewohnt sicher in den Stand brachte.

Total ausgeglichen in ihren Leistungen, aber letztlich doch etwas enttäuscht, weil sie das Ziel Landesfinale deutlich verfehlten, zeigten sich die vier sympathischen Kronacherinnen in der Aktivenklasse: Ultsch 61,80, Fugmann 61,55, Gröger 61,25 und Beitzinger 61,05.



Steinwiesen zum Landesfinale

Bei den Jugendturnerinnen A/B (WK12) zeichnete sich sehr schnell ein Zweikampf zwischen dem TV Hallstadt und dem TSV 08 Kulmbach ab. Die Kulmbacher wurden im Vorfeld stärker eingeschätzt, "versemmelten" aber am Balken so gut wie alles und mussten im Gesamtergebnis die Jugend vom TV Hallstadt mit 0,40 Punkten ziehen lassen. Der Frust bei den Kulmbacherinnen war scheinbar so groß, dass sie auf das Landesfinale verzichten und der SV Steinwiesen mit 237,05 als (eigentlich) Dritter auf der Landesebene den hiesigen Turngau vertreten wird. Die Frankenwald-Jugend war durchgängig mit Turnerinnen des Jahrgangs 2003 besetzt und stellte mit Lara Sesselmann (60,50) und Malin Hopf (58,90) ihre Punktbesten. ew