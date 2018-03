TVK gewinnt nach eineinhalb Jahren wieder auswärts

Die Handballer des TV Königsberg (6.) haben sich in der Bezirksliga Unterfranken Nord weiter gut aufgelegt präsentiert. Ihr Auswärtsspiel beim TSV Lohr III (8.) gewannen sie mit 30:28 (17:13). Lange hatte der TVK auf diesen Moment warten müssen: Nach fast eineinhalb Jahren in der Bezirksliga konnte der erste Sieg in fremder Halle erobert werden.

Bis zum 3:3 bekamen die Zuschauer in der Lohrer Spessarttorhalle ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, ehe sich der TV Königsberg mit drei Treffern in Folge auf 3:6 absetzte. Dann fand der TSV Lohr etwas besser ins Spiel und stellte mit dem 6:7 zunächst wieder den Anschluss her. Das Spiel wogte jetzt hin und her, nach dem 9:10 legte der TVK jedoch auf 9:12 vor und nach einer Zeitstrafe gegen die Hausherren noch zwei weitere Treffer drauf. Immer wieder trugen die Gäste in dieser Phase die zweite Angriffswelle erfolgreich nach vorne und hielten diesen Vorsprung bis zur Halbzeit.

Unmittelbar nach der Pause baute der TV Königsberg mit drei Treffern in Folge den Vorsprung weiter aus und behauptete diesen bis zum 15:22. In der Folge fühlten sich die Gäste wohl etwas zu sicher. Über 17:22 und 19:23 schmolz der Vorsprung bis auf 21:24 dahin. Bekam die Königsberger Verteidigung nun den Lohrer Halblinksspieler nicht in den Griff, agierte der Angriff ideenlos. In der Schlussphase war es einem Dreierpack von Michael Schneider zu verdanken, dass der TVK die Führung behaupten konnte.

Erfolgsgarant war die konzentrierte und konsequent gespielte erste Halbzeit der "gelb-schwarzen Löwen". Mit zehn Treffern erfolgreichster Königsberger war in Lohr Kevin Rieger. Das letzte Saisonspiel bestreitet der TVK am Samstag zu Hause gegen den TSV Karlstadt. Mit den Siegen in den beiden vergangenen Spielen im Rücken gilt es noch eine Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen.

TV Königsberg: Valtenmeier - Rieger (10), Käb (5), M. Schneider (5/1), Sinner (5/4), Rausch (2), Böhm (2), Thomas (1/1), Höche, Hofmann, B. Schneider



Bezirksliga, männliche A-Jugend

TV Königsberg -

Bad Rodach/Großwalbur 31:32

Mit dem 31:32 (17:17) gegen den ungeschlagenen Meister beendete die A-Jugend des TV Königsberg eine tolle Saison. Sie belegte in ihrer Klasse mit neun Siegen und drei Niederlagen den zweiten Tabellenplatz. th/sn

Tore für den TV Königsberg: Lorenz (10/3), Thomas (6), R. Kupfer (7), F. Kupfer (8)