Der TV Haßfurt holte beim Saisonauftakt vor heimischen Publikum zwei knappe Siege und führt somit die Tabelle in der Volleyball-Landesliga Nordwest an.

TV Haßfurt -

TSV Eibelstadt II 3:2

(25:19, 21:25, 14:25,

29:27, 15:7)

Obwohl fast die gesamte Heimmannschaft grippegeschwächt antrat, holte der TVH mit einer tollen Leistung den ersten Satz für sich. Zum Ende des zweiten Durchgangs setzte sich die Fitness der Gegner durch, die im Anschluss mit dem dritten Satz auch die Führung holten. Nach einer Umstellung der Formation meldeten sich die "Turner" zurück, behielten in der spannenden Partie die Nerven und glichen nach Verlängerung aus. Auch im Tiebreak musste der TVH hart kämpfen, holte aber verdient den 3:2-Sieg.

TV Haßfurt -

SV Schwaig III 3:2

(25:19, 25:13, 27:29,

20:25, 15:13)

Im zweiten Tagesmatch rief der Gastgeber seine starke Leistung von Anfang an wieder ab und verbuchte eine klare 2:0-Führung. Im dritten Durchgang gaben die überlegenen Hausherren mit etwas Pech den frühzeitigen Sieg aus der Hand, der SV verkürzte auf 2:1. Auch im Abschnitt 4 stand das Glück mehr auf der gegnerischen Seite, somit mussten die Hausherren zum zweiten Mal im Tiebreak ran. Nach dem 13:13-Zwischenstand griff der TVH entschlossen an und nutzte die Fehler bei den Gästen aus. rr