TVH knapp geschlagen

In der Volleyball-Landesliga Nord-West kassierte der TV Haßfurt beim TV Mömlingen II eine klare Niederlage. Die Gastgeber setzte sich mit 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:23) durch. Auch wenn das Team um Mannschaftskapitän Thorsten Kalb ersatzgeschwächt auflief, herrschte eine gute und ehrgeizige Stimmung. Die Sätze 1, 2 und 4 gingen knapp an die Gastgeber und damit auch das Match. Die "Turner" leisteten sich einige kleine Fehler, die am Ende den dritten Saisonsieg kosteten. "Wir haben super gespielt, gut gekämpft, haben alles gegeben. Wir freuen uns schon auf das Rückspiel", sagte Kalb. rr