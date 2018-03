TVE-Reserve geht leer aus

Zum Saisonausklang der Handball-Bezirksklasse West hat der TV Ebern II beim Meister TSV Windeck/Burgebrach klar verloren.



TSV Windeck/Burgebrach -

TV Ebern II 34:21 (19:10)

Wegen Personalmangels halfen Kinder und Ospel aus der ersten Mannschaft aus, genauso wie Schad und Ruppert aus der A-Jugend. Die robuste Mannschaft aus Burgebrach nutzte von Anfang an ihre Vorteile und setzte Torhüter Schad mit gezielten Würfen aus dem Rückraum unter Druck. Am Ende der ersten Halbzeit stand es 19:10 für Burgebrach, das seinen Vorsprung auch nach der Pause konsequent hielt. Burgebrach ging mit 34:21 als Sieger aus dem Duell. Auf Eberner Seite überraschte Ospel, der eigentlich Torhüter der ersten Mannschaft ist, mit seinem schnellen und einfallsreichen Spiel am Kreis. In der Abwehr zeichnete sich Igor Kinder besonders aus, da er durch sein hartes aber faires Spiel den Gegnern ordentlich zusetzte. Am Ende war es ein faires, aber klares letztes Saisonspiel des TV Ebern II. di

Tore für Ebern: Ospel 7, Ruppert 4, Steffan 3, Kinder 3, Wientzek 2, Jung 1, Kuzcera 1, Geuß J., Schad