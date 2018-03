TVE mischt sehr gut mit

Ein spannendes Handballspiel hat der TV Ebern in der Bezirksoberliga Oberfranken beim Vizemeister HaSpo Bayreuth II abgeliefert. Er verlor unerwartet knapp mit 34:36 (16:18).

Die Freunde vieler Tore kamen auf ihre Kosten, denn beide Mannschaften lieferten sich ein ansehnliches Offensivspektakel. Nominell waren beide Abwehrreihen zwar in defensiver 6:0-Deckung eingestellt, doch stattdessen ließen beide Teams zu viel zu. Während sich der TV Ebern immer wieder Lücken in der Bayreuther Abwehr erspielte, war die Mannschaft in der eigenen Defensive vor allem gegen die Rückraumschützen Lauterbach und Schönfeld zu passiv und verwundbar.

Nach dem 6:6 gelang es der Heimmannschaft erstmals, auf 8:6 und 10:8 ein klein wenig davonzuziehen. Beim 13:9 hatte sich Bayreuth sogar etwas deutlicher abgesetzt. Anschließend zeigten die Eberner wieder mehr Geduld im Angriff und kämpften sich bis auf 14:13 heran. Der TVE zeigte sich zudem recht variabel im Positionsangriff und traf aus dem Rückraum mit Feldmann und Dürrbeck wie von außen über Geuß. Bayreuth bestrafte erneut kleine Nachlässigkeiten, doch ein Treffer mit der Schlusssirene des insbesondere erneut in der Abwehr sehr starken Hippeli markierte den knappen 18:16-Rückstand zur Pause.

Erneut war es zunächst die Bayreuther Reserve, die sich absetzte. Die "Turner" zeigten dennoch weiterhin ein gutes Gesicht und erzielten beim 22:22 den Ausgleich, bevor sie bis zum 31:31 wiederholt einem Rückstand hinterherliefen. Dem TV Ebern gelang es in dieser Phase zu selten, das Bayreuther Spiel über den Kreis zu unterbinden, zugleich war der mannschaftlich geschlossene Angriff aber beispielsweise über den ebenfalls zielsicheren Aumüller erfolgreich und ließ auch die Manndeckung gegen Feldmann und Dürrbeck wirkungslos bleiben.

Kurz vor dem Ende setzte sich Bayreuth nochmals mit zwei Toren ab. Dies bedeutete das Ende der Eberner Hoffnungen auf etwas Zählbares. Der Favorit wankte schwer, fiel aber nicht. Der TVE zeigte einen starken Auftritt mit viel Leidenschaft und Engagement aller Akteure, erntete dafür Zuspruch der gesamten Halle, musste sich aber letztlich wegen Kleinigkeiten dennoch geschlagen geben. Gelingt es den Ebernern, in den beiden letzten Spielen der Saison gegen Ahorn und Marktleuthen an die tolle Leistung anzuknüpfen, sollte auf jeden Fall eine Sicherung des achten Tabellenplatzes machbar sein. di

TV Ebern: Ospel - Weiß (8/5), Aumüller (6), Feldmann (6), Dürrbeck (4), Geuß (4), Görtler (3), Müller (2), Hippeli (1), Kinder, Ruppert



Bezirksliga, weibl. B-Jugend

TV Ebersdorf -

TV Ebern 12:16

Das letzte Spiel gewann der Meister beim Zweiten. di

Tore für den TV Ebern: Elshani (7), Dietz (3/1), K. Vierbücher K. (2), Schmittlutz (2), Geuß (1), Werner (1)