TV Weidhausen und HG Kunstadt dominieren ihre Partien in Bamberg

Der TV Weidhausen ist mit einem 31:27-Erfolg bei der SG 12 Bamberg/Hallstadt erfolgreich in die Bezirksoberliga-Saison gestartet. Noch deutlicher ging es beim Gastspiel der HG Kunstadt zu, die beim 31:23 beim HC Bamberg überhaupt keine Probleme hatten. Unter die Räder kam die ersatzgeschwächte HG Hut/Ahorn in Bayreuth.



HaSpo Bayreuth II -

HG Hut/Ahorn 29:11 (17:7)

Die fehlenden Akteure Balkan, Döbereiner, Harbecke, Hofmann und Lesch hinterließen im Ahorner Kader eine nicht schließbare Lücke. So stellte sich der Rückraum fast von selbst auf und konnte über das ganze Spiel hinweg kaum verändert werden. Das Spiel startete mit einem 6:1-Lauf der Bayreuther, so dass Trainer Übel früh gezwungen war, die erste Auszeit zu nehmen.

Für eine kurze Zeit fruchtete die Ansprache und die Ahorner schlossen mit einem Drei-Tore-Lauf auf 4:6 auf. Doch spätestens ab diesem Zeitpunkt mussten die Ahorner ihrer schwachen Besetzung Tribut zollen und die Wagnerstädter wurden ihrer Position an der Tabellenspitze gerecht. Mit einem Zehn-Tore-Rückstand ging die HG in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann im Wesentlichen das gleiche Bild wie zum Ende des ersten Spielabschnittes. Vor dem Tor konnte sich die HG keine klaren Chancen herausspielen und so wurde es dem Gegner leicht gemacht, mit Tempogegenstößen immer weiter davonzuziehen. Am Ende ist es wohl einem stark aufspielenden Julian Ponsel zu verdanken, dass der Gegner zumindest unter 30 Toren gehalten wurde. Die schwache Offensive der Ahorner war einfach nicht konkurrenzfähig.

HG Hut/Ahorn: Ponsel, Beetz (5), Birkner (2/1), Engelhardt, Friedrich, Hanke (1), Mundt (1), Räder, Schulze, Straub (3), Weigand jbe



SG 12 Bamberg/Hallstadt -

TV Weidhausen 27:31 (16:20)

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Eiskalt nutzen die Bamberger zwei technische Fehler der Weidhäuser, um durch gewohnt starkes Konterspiel abzuschließen. Auch in der Defensive stimmte die Abstimmung des TVW noch nicht einmal annähernd, wodurch Bamberg/Hallstadt zielstrebig auf 5:1 davonzog. Weidhausen ließ sich vom Rückstand aber nicht beirren und konnte durch einen Siebenmeter-Strafwurf von Johannes Bauer in der 19. Minute das erste Mal ausgleichen. Bis zur Pause bauten die Gäste aus Weidhausen die Führung sogar noch aus (16:20).

Um nicht den Anschluss zu verlieren, agierte Bamberg/Hallstadt zu Beginn der zweiten Hälfte hektisch, konnte aber gegen den stark parierenden TVW-Schlussmann Faber in dieser Phase nur wenig Akzente setzen. Aber auch der TV Weidhausen verpasste in dieser Situation die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen. Angesteckt von der Hektik der Gäste schloss die Truppe von Trainer Frank Steinberger Angriffe viel zu überhastet ab und hielt dadurch unfreiwillig das Spiel offen.

Die Gastgeber aus Bamberg lebten nun von Einzelaktionen. Dazu gehörten allerdings auch übermotivierte Fouls und unangebrachte Worte gegenüber den Unparteiischen, wodurch die Bamberger in der Schlussphase nur selten in voller Mannschaftsstärke auf dem Platz standen. Weidhausen ließ sich die Punkte nicht mehr nehmen und brachte die Führung letztlich auch über die Ziellinie.

TV Weidhausen: Zapf, Faber; Bauer (13/4), C. Büttner (5), de Rooij (4), F. Büttner (2), Pechauf (2), Recknagel (2), Werner (2), Staude (1), Goller, Freitag, S. Büttner tip



HC 03 Bamberg -

HG Kunstadt 23:31 (8:14)

Vor allem die beiden Neuen im Team der HGK hinterließen einen starken Eindruck. Immerhin führten die Ex-HSCler Johan Andersson und Hajck Karapetjan bei ihrer Premiere im HG-Trikot gleich die Torschützenliste mit jeweils sieben Treffern an.

Gerade in den Anfangsminuten zeigte Kunstadt mit einem starken Alex Kießling zwischen den Pfosten vor allem physische Präsenz, mit der der Gegner zunächst überhaupt nicht zurechtkam. Das 1:6 durch den gut aufgelegten Marco Scholz in der zehnten Minute erstickte bei den Zuschauern relativ schnell die Hoffnung auf ein spannendes Spitzenspiel. Beim 7:8 (20.) kam kurz etwas Spannung auf, doch Kunstadt konterte im Stil einer Spitzenmannschaft und fand über Karapetjan auf der Mittelposition zurück in die Erfolgsspur. Da auch Toni Lakiza nichts von seiner Spielfreude aus der letzten Saison eingebüßt hatte, lagen die Gäste bis zur Halbzeit wieder mit 14:8 in Front.

Nach dem Wiederanpfiff sorgten die Kunstadter schnell für klare Verhältnisse. Vor allem die Einwechslung von Daniel Maile führte zu mehr Tempo im Spiel und zu einer höheren Trefferquote. Seine zwei Tore zum 10:20 (40.) kamen einer überraschend frühen Vorentscheidung gleich. Bamberg gab sich nicht geschlagen, schaffte es aber nur ansatzweise, mit einer offensiveren Abwehr den Spielfluss der Gäste zu stoppen.

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda; Andersson (7/3), Karapetjan (7/2), Maile (5), Lakiza (4), Scholz (4), Stirbati (2), N. Oester (1), Petersen (1), Brungs, Wünschig, Jung. mts