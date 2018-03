TV Weidhausen setzt sich am Ende noch ab

Während die Frauen beim TV Weidhausen weiter schwächeln, sind es die Männer, die Freude bereiten. In einer farbigen Bezirksoberligapartie besiegten die TVW-Handballer in der Mainfeldhalle Michelau die HG Hut/Ahorn souverän mit 29:22 (14:11).

Den Sieg hatte Weidhausens Trainer Frank Steinberger von seinen Männern gefordert als Revanche für das unbefriedigende 21:21 im Vorrundenspiel. Durch den doppelten Punktgewinn kletterten die Weidhausener auf Rang 6 der Tabelle.

Gespannt war man auch auf das Duell der Topscorer in beiden Teams Johannes Bauer und Stefan Döbereiner das mit 9:4 Treffern in dieser Partie klar an Bauer ging. Er überraschte mit Sprungwürfen aus dem Rückraum die Abwehr der HG Hut/Ahorn mehrmals. Bester Schütze im Feld bei der HG war diesmal Christoph Straub mit 6 Treffern.



Weidhausener mit Spielwitz

Insgesamt präsentierte sich der Gegner als körperlich robuste, gut aufgestellte Mannschaft die sich letztlich dem Spielwitz und den sicheren Kombinationen der Steinberger-Truppe geschlagen geben musste.

Als gewohnt cleverer Ballverteiler und guter Werfer zeigte sich einmal mehr Daniel Recknagel. Maximilian Werner überzeugte als durchsetzungsfreudiger Vollstrecker an seiner Seite.

Trotz dieser Überlegenheit konnte sich die Heimmannschaft bis zur 52. Min. (25:21) nie ganz sicher sein. Erst vier Tore in der Schlussphase nach einer letzten Ansage ihres Trainers machten dann alles klar zugunsten der Weidhausener. kag



Tore für den TV Weidhausen: J. Bauer (9/1), M. Werner (5), R. Recknagel, F. Büttner (je 4), N. Reichel (3/3), C. Büttner (2), D. Kenzel, C. Freitag (je 1) / Tore für die HG Hut/Ahorn: D. Birkner (7/6), C. Straub (6), S. Döbereiner (4), D. Schulze (3), J. Betz, S. Hofmann (je 1) / SR: Thomas Bayern, Timo Bayer