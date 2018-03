TV-Tänzer sehr erfolgreich

Die Tanzsportabteilung des TV Sand hat am vergangenen Wochenende am letzten DVG-Turnier (Deutscher Verband für Garde- und Schautanz) der Saison in Dettelbach teilgenommen.

Die von Conny Sarré trainierten "Pescesitos" (Schülerklasse) standen bei der Siegerehrung in der Kategorie Polka auf Platz 3 und im Marschtanz auf Platz 1. Ebenfalls in der Schülerklasse hat die jüngste Gardesolistin des TV Sand, Rosa Schneider, eine persönliche Bestwertung erhalten und belegte den vierten Platz. Die von Anita Spanu trainierte Jugendtanzsportgruppe "Chillies" hat sich in den Kategorien Polka- und Marschtanz die Plätze 2 und 3 ertanzt. Die Gardesolistinnen der Hauptklasse, Lisa-Marie Sarré und Jessica Leisentritt, sicherten sich die Plätze 3 und 4.

Mit den Ergebnissen der seit November 2017 laufenden Saison haben sich alle Tänzerinnen und Tanzsportgruppen des TV Sand für die Landesmeisterschaft im April qualifiziert. red