TV Michelau im Derby

Die Tabelle täuscht. In der Handball-Bezirksklasse der Männer sind der TV Michelau und die Reserve des TV Weidhausen zwar direkte Nachbarn, doch der TVW hat zwei Spiele weniger absolviert als der TVM. Es verwundert also nicht, wenn der Tabellenvierte aus Weidhausen deshalb gegen den Tabellenfünften als Favorit ins Rennen geht.

So leicht wie zuletzt die SG Kasendorf-Kulmbach werden es die "Korbmacher" gegen den Lokalrivalen am Samstag (16 Uhr) sicherlich nicht haben. Im Hinspiel leisteten die Schützlinge von TVM-Trainer Hans Borchert zwar mutig Widerstand, doch das verhinderte nicht die klare 17:23-Niederlage. Während Michelau eben auf eine junge Mannschaft setzt, die Potenzial nach oben hat, läuft die TVW-Reserve mit erfahrenen Spielern auf, die viel von ihrer früheren Bezirksoberligaerfahrung profitieren und deshalb die Youngsters immer wieder ins Leere laufen lassen. Dennoch hat sich der Trainer Borchert gegen den Nachbarverein, mit dem man sich die Mainfeldhalle teilt, viel vorgenommen. Man will sich auf keinen Fall vorführen lassen und die TVW-Reserve auf allen Positionen herausfordern.



HGK-"Zweite" beim Ersten

Die HG Kunstadt II bestreitet am Sonntag (16 Uhr) beim TV Ebersdorf ein hoch interessantes Auswärtsspiel. Die Truppe von Max Wünschig trifft dabei vielleicht auch auf einen alten Bekannten. Denn im Tor des Tabellenersten der Bezirksklasse Mitte steht kein Geringerer als der Kunstadter "Hexer" Jürgen Friedlein, der sich beim TVE immer wieder einmal zwischen die Pfosten stellt und dabei noch immer seine Klasse beweist. Wenn die HGK-"Zweite" ihre Titelchancen wahren will, sollte sie am Sonntag ein Zeichen setzen. Mit ihrer Mischung aus jungen Wilden und routinierten Alten ist das möglich. kag/mts