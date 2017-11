TV-Kultserie wird in Coburg zum Bühnenspaß

Auch in dieser Spielzeit ist das Landestheater Coburg wieder mit einer Produktion im Münchner Hofbräu zu erleben.

Am Donnerstag (16. November, 20 Uhr) feiert "Ein Herz und eine Seele" nach der gleichnamigen Fernsehserie von Wolfgang Menge Premiere. Die WDR-Serie aus den 70er Jahren um Ekel Alfred und seine Familie hat bis heute Kultstatus. Von einer Familie als "harmonische Gemeinschaft", wie sie im Prolog der Serie gefordert wird, ist Familie Tetzlaff weit entfernt.

Familienoberhaupt Alfred Tetzlaff, besser gesagt Ekel Alfred, ist ein Choleriker, der gegen vieles zu wettern weiß und im ewigen Konflikt mit seiner Familie steht.

Seine Frau Else als Inbegriff eines gutmütigen Hausmütterchens erträgt ihren Ehemann meist geduldig.

Das Zusammenleben mit Tochter Rita und ihrem Mann Michael, die im alten Kinderzimmer in der elterlichen Wohnung leben, bringt Auseinandersetzungen zwischen Eltern- und Kindergeneration mit sich.

In der Rolle als Ekel Alfred ist Stephan Mertl zu erleben. Kerstin Hänel verkörpert sowohl dessen Ehefrau Else als auch die gemeinsame Tochter Rita und Nils Liebscher den aus der DDR stammenden Michael. ct