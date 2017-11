TV Königsberg will 0:8 aus der Vorwoche ausbügeln

Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 geht es für die Konkurrenz des diesmal spielfreien Spitzenreiters FT Schweinfurt vor allem darum, im Kampf um Platz 2 am Ball zu bleiben. Allerdings kann der

1. FC Haßfurt nicht eingreifen, denn seine Partie gegen den SV Ebelsbach, die für den heutigen Samstag geplant war, wurde gestern abgesagt.

Nach einer 0:8-Pleite beim Spitzenreiter FT Schweinfurt will der TV Königsberg , der immer noch auf dem dritten Platz steht, sein Heimspiel gegen den FC Neubrunn unbedingt für sich entscheiden, zumal sich die seit drei Partien sieglosen Gäste zuletzt in Eltmann als äußerst harmlos erwiesen. - Gerne erinnern sich die Zuschauer wohl noch an das packende 4:4-Unentschieden im Kreisligaeröffnungsspiel zwischen den Spfr. Steinbach und dem FC Sand II . Ob es beim Aufeinandertreffen im Seestadion ähnlich torreich zugeht? Zuletzt ließen beide Kontrahenten sehr wenige Gegentreffer zu. - Beim SV Sylbach strebt die SG Eltmann zumindest einen Teilerfolg an, um ihre bislang magere Auswärtsbilanz etwas aufzupolieren. Da der Aufsteiger von sechs Heimspielen erst zwei verloren hat, dürften es die Wallburgstädter aber sehr schwer haben, etwas Zählbares mitzunehmen. - Nach der Punkteteilung des SV Hofheim gegen den FC Sand II nach einer guten Partie steht zum Rückrundenauftakt ein weiteres Heimspiel gegen den TSV Prappach/Oberhohenried an. Beide Teams sind durch vier Punkte voneinander getrennt, bei einer Begegnung weniger der Gäste, und werden sich wohl einen offenen Schlagabtausch liefern. Für den SV zählt vor heimischer Kulisse nur ein Dreier. rn/di