TV Königsberg vergibt durch Schwächephase Siegchance

Nach einer ersten Halbzeit auf Augenhöhe ließ sich der TV Königsberg in schwachen zehn Minuten den Schneid abkaufen und verlor sein Heimspiel in der Handball-Bezirksliga Unterfranken Nord gegen die HG Maintal mit 25:33 (10:11).

Nach einem 0:2 ging der TV Königsberg mit 3:2 nach vorne, und bis zum Wechsel blieb es eng. Mit dem Pausenpfiff kassierte der TVK den 10:11-Rückstand. Auch kurz nach dem Wiederanpfiff schien noch alles möglich, innerhalb zweier Minuten drehte der Gastgeber den Spielstand zum 12:11. Bis zum 14:15 blieb er in Schlagdistanz, verlor nun jedoch den Faden und musste die Gäste über 14:18 auf 15:23 in der 45. Minute davonziehen lassen. Nach einer Auszeit fing sich der TV wieder etwas, jedoch brachte einzig René Böhm die Gäste aus dem Rückraum in Bedrängnis. Die ließen sich vom letzten Aufbäumen nicht beeindrucken. Königsberg verlor durch zehn schwache Minuten zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel und will bis zum kommenden Wochenende wieder zu Normalform finden, um gegen den ungeschlagenen Tabellenführer in Bad Neustadt nicht auf verlorenem Posten zu stehen.

TV Königsberg: Valtenmeier, Schmidt - Rieger (5), Böhm (5), Sinner (5/1), Rausch (4), Käb (3), Schweßinger (2), M. Schneider (1), Höche, Waldenmeier, Hofmann, Thomas th