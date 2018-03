TV hat eine vorbildliche Nachwuchsarbeit

Beim Turnverein Ebersdorf gibt es nicht nur ein vielseitiges Angebot, um sich sportlich zu betätigen, sondern auch viele Kinder und Jugendliche sowie lizenzierte Übungsleiter. Der Verein ist einerseits stets aufgeschlossen für Neues, bietet aber andererseits bewährte Angebote - und das seit mehreren Jahrzehnten.



Ein Drittel junge Menschen

"Mit rund 150 Kindern sowie dem Aufbau neuer Wettkampfgruppen um Turnen und Tanzen ist uns um den Nachwuchs nicht bange", zeigte sich bei der Hauptversammlung Vorsitzende Brigitte Keller optimistisch. Von den 560 Mitgliedern entfällt etwa ein Drittel auf Kinder und Jugendliche. Zwölf Übungsleiter verfügen über eine Lizenz, zwei haben Zusatzqualifikationen. Hinzu kommt ein Handballtrainer mit B-Schein.

Brigitte Keller lobte generell die vorbildliche Nachwuchsarbeit in allen Sparten.

Seit mehr als neun Jahrzehnten wird im Verein Handball betrieben. Die Abteilung engagiert sich auch bei der Instandhaltung des Wallenbrunnens im Lichtenfelser Forst. Ein Aushängeschild der Tischtennisabteilung ist das 1. Damenteam, das in der Oberliga Bayern spielt.

Schon für Kleinkinder hält die Turnabteilung Angebote vor. Für jedes Altern bietet die JuJutsu-Abteilung Breitensport und Selbstverteidigung. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgt seit zwei Jahrzehnten die Abteilungsleiterin der Seniorengymnastik, Christa Marr. Sie gibt der älteren Generation auch

"Hausaufgaben" mit und zeigt Übungen, die selbst auf einem herkömmlichen Stuhl ausgeführt werden können. Seit 55 Jahren ist die Gruppe "fit forever" aktiv. Dort bringt sich die Vorsitzende selbst seit 35 Jahren als Übungsleiterin ein. Abgerundet wird das Vereinsangebot vom Schwimmen und der Wanderabteilung.



Auch eine Auflösung

Nach fünf Jahren hat sich die Freizeitsportgruppe "La Pandilla" abgemeldet. Neben dem herkömmlichen Spielbetrieb nahmen die Abteilungen an Turnieren und weiteren sportlichen Veranstaltungen teil und konnten unterschiedliche Erfolge erringen. Beispielsweise traten drei Aktive der Tischtennisabteilung bei den Senioren-Europameisterschaften in Helsingborg/Schweden an.

Auch der gesellige Bereich kommt im Verein nicht zu kurz, mit dem das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander gestärkt und der Verein nach außen repräsentiert wird.



Diskussion um Belegung

Die Verantwortlichen der Handballabteilung wünschen sich eine bessere Ausgewogenheit beim Hallenbelegungsplan seitens der Gemeinde. Hier müsse berücksichtigt werden, dass verschiedene Vereine beziehungsweise deren unterschiedliche Sparten für einen geregelten Spielbetrieb auch entsprechend Termine benötigten. Es könne nicht sein, dass alle Wochenendtermine schon im Vorfeld von nur einer Sparte belegt werden. Brigitte Keller gab bekannt, dass sie bei den Neuwahlen im kommenden Jahr nach zehn Jahren als Vorsitzende und 15 Jahren als Zweite Vorsitzende nicht mehr antreten wolle. Schatzmeisterin Kathrin Mennert berichtete von Erhöhungen der Hallengebühren und Beitragsretouren.



Lob von Gemeindeführung

Den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen lobte Zweiter Bürgermeister Joachim Hassel (SPD). Er dankte für die durchgeführten Veranstaltungen, sie seien eine hervorragende Werbung für die Gemeinde.

Alexandra Kemnitzer