TV Haßfurt bestätigt Tabellenführung

Während der TV Sand spielfrei hatte, trat der TV Haßfurt in der Badminton-Bezirksliga Unterfranken Ost bei der SG Sennfeld/Bergrheinfeld II an, siegte mit 8:0 und bleibt an der Tabellenspitze.

Die beiden Doppelpaarungen Marco Gebhardt/Michael Richter (21:9, 21:11) und Matthias Höfler/Julian Maruschke (21:12, 21:19) holten die ersten Tagespunkte.

Das Damendoppel Michaela Oswald/Susanne Glöckner gewann kampflos. In den Einzeln ließen sich Gebhardt (21:4, 21:12) und Richter (21:16, 21:16) nichts vormachen. Höfler drehte nach dem ersten verlorenen Satz den Spieß um und jubelte mit 15:21, 21:16 und 21:16. Bei den Damen punktete Oswald kampflos.

Das gemischte Duo Glöckner/Maruschke fand im zweiten Satz zu seiner gewohnten Leistung und sicherte den achten Tagespunkt noch mit 11:21, 21:19 und 21:16. rr