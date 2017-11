TV Hallstadt fährt zum Landesfinale

Die Turnerinnen des TV Hallstadt gingen mit zwei Mannschaften in Coburg bei den oberfränkischen Meisterschaften im Bayernpokal als Vertreter des Turngaus Südoberfranken an den Start. Sie holten den Titel im Gerätturnen sowie den Vizetitel bei den Schülerinnen und vertreten Oberfranken beim Landesfinale am 25. November in Tirschenreuth.

Bei den Schülerinnen im Wettkampf 13 erturnten sich Franka Spieß, Lorena Dotterweich, Julia Herter, Lilli Weber und Maya Caron den Vizetitel hinter Coburg/Ketschendorf. Den dritten Platz erreichte der TSV 1860 Staffelstein.

Im Wettkampf 12 gewannen die Hallstadter Turnerinnen mit Julia Getmanenko, Fee Schwerdthner, Xenia Herter, Hannah Rattenberger und Antonia Schramm die Meisterschaft vor ihrem befreundeten Verein TSV 08 Kulmbach und dem SV Steinwiesen.

Die Betreuerinnen Lea Marie Frank und Theresa Albrecht sowie die Hallstadter Kampfrichterin Natalie Eichstaedt verbrachten den Wettkampftag mit ihren Schützlingen und führten sie zum Sieg. Gruppenleiterin Rike Straub vom TV Hallstadt bedankte sich für dieses Engagement. rs