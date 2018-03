TV Ebersdorf erkämpft sich bei SB Versbach ein gerechtes Unentschieden

Die Damen des TV Ebersdorf lieferten in der Tischtennis-Oberliga Süd beim unterfränkischen SB Versbach einen beherzten kampf und belohnten sich mit einem Punkt.





Damen-Oberliga Bayern

SB Versbach -

TV Ebersdorf 1:1

Es entwickelte sich ein äußerst spannendes Spiel, dass mit einem 1:1 in den Eingangsdoppeln begann. Nachdem Fischer und Schnapp ihre ersten Einzel verloren, glichen Bienek und Gerstlauer zum 3:3 aus. In der zweiten Einzelrunde verloren Bienek und Gerstlauer unglücklich im Entscheidungssatz, dadurch gingen die Gastgeber mit 6:4 in Führung. Die dritte Einzelrunde begann mit einem knappen 3:2-Sieg von Fischer, danach setzte sich Bienek gegen die Nummer Eins der Gastgeberinnen mit 3:0 durch und glich zum 6:6 wieder aus. Am Schluss verlor Gerstlauer mit 1:3 und Schnapp siegte mit 3:0.

Ergebnisse: Heer/Witt - Fischer/Schnapp 2:3; Hemrich/Bussmann - Bienek/Gerstlauer 3:1; Heer - Schnapp 3:0; Witt - Fischer 3:2; Hemrich - Gerstlauer 1:3; Bussmann - Bienek 1:3; Heer - Fischer 1:3; Witt - Schnapp 3:0; Hemrich - Bienek 3:2; Bussmann - Gerstlauer 3:2; Hemrich - Fischer 2:3; Heer - Bienek 0:3; Witt - Gerstlauer 3:1; Bussmann - Schnapp 0:3. de



Landesliga Nord-West Damen

FC Hösbach -

TTC Wohlbach I 8:1

Beim Tabellenzweiter der Landesliga hatten die TTC-Damen einen sehr schweren Stand. Sabine Wachs und Sabine Dötsch punkteten zwar gleich am Anfang im Doppel, doch dann wurde es ein aussichtsloses Unterfangen. In vier weiteren Spielen kam es noch zu ganz knappen Satzergebnissen, aber zu keinen weiteren Punkt.

Ergebnisse: Hampl/Fecher - Dötsch/ Wachs 1:3, Schuhmacher/Sell - Markert/Haas S. 3:0, Schuhmacher - Dötsch 3:0, Hampl - Wachs 3:0, Fecher - Haas S. 3:1, Sell - Markert 3:0, Müller - Haas K. 3:2, Schuhmacher - Wachs 3:2, Hampl - Dötsch 3:0, Fecher - Markert 3:0. hb



Damen Oberfrankenliga

TV Ebersdorf II -

TSV Untersiemau 8:4

Die 2. Damenmannschaft des TV Ebersdorf setzte sich gegen den TSV Untersiemau souverän mit 8:4 durch. Sandra Reinwand blieb im Doppel mit Julia Ballhaus, sowie in ihren drei Einzelspielen ungeschlagen. de

Ergebnisse: Friedel/Schirm - Kirsch/ Dümmler 3:1; Reinwand/Ballhaus - Habermann/Gläser 3:1; Friedel - Dümmler 0:3; Schirm - Kirsch 3:2; Reinwand - Gläser 3:0; Ballhaus - Habermann 1:3; Friedel - Kirsch 3:0; Schirm - Dümmler 2:3; Reinwand - Habermann 3:2; Ballhaus - Gläser 0:3; Reinwand - Kirsch 3:0; Friedel - Habermann 3:0.