Den Eberner TV-Handballern ist ein erfolgreicher Saisonauftakt in der Bezirksoberliga Oberfranken gelungen, denn sie gewannen ihr Auswärtsspiel bei der SG Bad Rodach/Großwalbur mit 33:28 (15:12). Im Eberner Kader fehlten zwar Hippeli, Kammer und Kinder, dafür war Haberl doch mit an Bord.

Beide Abwehrreihen begannen mit einer defensiven Abwehrformation, griffen jedoch jeweils frühzeitig die gegnerischen Schützen an. Nach der Abtastphase bis zum 3:3 stabilisierte sich der Eberner Abwehrverbund und eroberte einige Bälle. Die schnellen Gegenstöße verwandelte Joseph Weiß ein ums andere Mal, und so ging der TV Ebern beim 4:7 erstmals mit drei Toren in Führung. Diese Führung hatte nach 20 Minuten beim 10:7 auch weiter Bestand. Neben Weiß waren Sebastian Görtler über die rechte Angriffsseite und der gut aufgelegte Thomas Müller nach seiner Einwechslung mit einigen Toren erfolgreich. Infolge einer Überzahlsituation nach einer Roten Karte gegen Wutschka bauten die Eberner die Führung beim 15:10 sogar noch weiter aus. Dass dies trotz guter Wurfchancen, die mit variablem Positionsangriff erspielt wurden, nicht frühzeitiger gelang, lag daran, dass der TVE mehrmals am guten Rodacher Torwart Weiß scheiterte. Die Heimmannschaft verkürzte vor der Pause aber nochmals.

Auch im zweiten Abschnitt erzielten die Rodacher die ersten beiden Treffer, und der Vorsprung der Eberner schmolz auf 15:14. Doch in doppelter Überzahl markierte nun Johannes

Geuß zwei wichtige Treffer und beruhigte das Eberner Spiel. Die Spieler von Trainer Batzner zogen das Tempo erneut an, arbeiteten wieder entschlossener im Deckungsverbund und erzielten Treffer um Treffer zum 24:17. Doch wenn man dem TVE an diesem Tag einen Vorwurf machen konnte, dann war es der Umstand, dass auch nach dem 29:21 die SG mit vier Toren in Folge nochmals herankam.

Während bei Rodach insbesondere Tom Kretschmer nur schwer zu kontrollieren war, war auf Eberner Seite Christoph Haberl mit sechs Treffern in den zweiten 30 Minuten erfolgreich, unter anderem mit dem wichtigen 30:25 fünf Minuten vor Spielende. Damit war der Widerstand endgültig gebrochen, und der TV Ebern gewann letztlich verdient mit 33:28. Am kommenden Samstag treffen die Eberner im ersten Heimspiel auf den TV Weidhausen.

TV Ebern: Ospel, Weis - Weiß (8), Haberl (6), Müller (6/2), Görtler (4), Dürrbeck (3/1), Feldmann (3), J. Geuß (3), Aumüller, L.Geuß, Hohmann

In der Bezirksklasse setzte sich der TV Ebern II beim TV Ebersdorf II mit 30:23 (17.7) durch. Der TV Ebersdorf kam besser ins Spiel (3:1), doch stabilisierte sich die Eberner Abwehr, und durch schnelle Gegenstöße, die Winfried Geuß sicher abschloss, setzte sich Ebern über 3:5 und 4:11 auf 7:17 ab. Damit war das Spiel bereits zur Pause vorentschieden, und Ebern verwaltete im zweiten Durchgang den Vorsprung. Zum Ende der Partie kam Ebersdorf noch einmal auf und verkürzte zum 22:27. Starke Aktionen von

Geuß und Vierbücher sorgten jedoch dafür, dass die Hausherren nie auf weniger als fünf Tore Rückstand herankamen. Neben Geuß zeigten Jünger auf der Außenbahn und Kinder am Kreis starke Leistungen. Luca Ospel im Tor bot eine sehr gute Vorstellung. - Tore für Ebern: W. Geuß (10), Kinder (6/1), Jünger (5), Müller (4), Vierbücher (3), Wientzek (2/1).



Bezirksliga A-Jugend männlich

TV Marktleugast -

TV Ebern 30:24

Tore für den TV Ebern: T. Batzner (7), Ruppert (5), Nestmann (3), L. Batzner (3), Bögendörfer (3), Geuß (2), Zillig (1)



Bezirksliga B-Jugend weiblich

SG Kunstadt-Weidhausen -

TV Ebern 8:11

Tore für den TV Ebern: Viola Elshani (5), Sophie Landvogt (2), Klara Vierbücher (2), Anja Geuß (1), Larissa Dietz (1) di