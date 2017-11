TV Ebern startet auswärts in die Saison

Am Samstag treten die Volleyballer des TV Ebern in die Saison der oberfränkischen Volleyball-Bezirksligasaison ein. Lediglich sieben Mannschaften sind hier im Rennen, eine traurige Angelegenheit für die Volleyballfans in der Region. Die Mannen um Trainer Horst Hanke sind zum Auftakt beim ASV Schwend zu Gast und spielen noch gegen die TS Lichtenfels. Alle Teams mit Ausnahme des TV Ebern haben schon einen Spieltag absolviert.

Über die Gastgeber ist im Eberner Lager wenig bekannt. Die Oberpfälzer haben am ersten Spieltag gegen Forchheim und gegen den SC Memmelsdorf III zwei 3:1-Siege gelandet und führen damit mit der TS Lichtenfels die Tabelle an. Im Anschluss treffen die Mannen um Trainer Horst Hanke auf Lichtenfels. Die TSL kennen die Eberner aus der Vorsaison, als sie zweimal als Sieger hervorgingen. Doch auch die Lichtenfelser startete mit zwei Siegen bei der SG Neuses und gegen den SV SW Kemnath erfolgreich in die Liga, sodass man gespannt sein darf, in welcher Spielstärke sie sich diesmal präsentieren.

Trainer Horst Hanke, ein echtes Urgestein im Eberner Volleyball, will mit seiner Truppe vorne mitspielen und jedes Team besiegen. Personell reicht laut des Coaches die Spieler-

decke mit zehn Akteuren aus, die sich gegenüber dem Vorjahr bis auf zwei, drei Spieler kaum verändert hat. Da der DJK/FC Seßlach keine Mannschaft mehr stellt, ist Libero Frank Päckert wieder zum TV zurückgekehrt. Den Kader bilden daneben Simon Langenberg, Edwin Hanke, Jürgen Grämer, Michael Helbig, Manuel Bauer, Nils Menzel, Rene Ullrich, Max Klüpfel und Alexander Amend, zudem steht noch Yannik Werner als Ersatzmann parat. di