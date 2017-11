TV Ebern sieht Chance in Ahorn

Ein möglicherweise wegweisendes Spiel steht für die Eberner TV-Handballer in der Bezirksoberliga Männer am Wochenende an. Sie sind am Sonntag um 14.30 Uhr in der Ahorner Schulsporthalle bei der HG Hut/ Ahorn zu Gast.

Dass beide Mannschaften in der Tabellenkonstellation Siebter gegen Elfter erstmalig aufeinander treffen würden, war gewiss von vielen Experten zu Beginn der Spielzeit nicht erwartet worden. Zur Überraschung vieler spielt Ahorn bislang eine sehr erfolgreiche Saison und hat mit drei Siegen und einem Unentschieden bereits sieben Punkte ergattert, die bis auf den Sieg in Rodach allesamt zuhause eingefahren wurden. Ahorn verfügt über ein kompaktes Team und eine gesunde Mischung aus Alt und Jung, aus der aber die erfahrenen Rückraumspieler herausragen. Neben Schulze und Harbecke wollen die Eberner ein besonderes Augenmerk auf den schnellen Balkan und vor allem auf den Schützen Döbereiner legen, der ein Spiel allein entscheiden kann. Döbereiner war es auch, der in der vergangenen Saison seiner Mannschaft im Hinspiel in der Schlusssekunde das Unentschieden rettete. Das Rückspiel gewann die HG Hut Ahorn knapp mit 30:29.



Luft im Abstiegskampf

Doch diesmal wollen die Eberner unbedingt die Punkte auf der Habenseite verbuchen, auch, um sich im Abstiegskampf der Bezirksoberliga etwas Luft zu verschaffen. Um nach den Niederlagen zuletzt das Parkett nun endlich wieder mit einem Siegerlächeln verlassen zu können, gilt es, die zupackende und defensiv ausgerichtete Abwehr der Heimmannschaft ins Laufen zu bringen und sich Lücken zu erspielen, statt sich auf unnötige Zweikämpfe einzulassen.

Dazu gilt es, den Ball schnell und sicher durch die Angriffsreihe laufen zu lassen. Da trifft es sich gut für den TVE, dass mit Aumüller und Haberl beide Linkshänder wieder mit an Bord sind. Dagegen fällt zwar das weitere Fehlen von Görtler in der Abwehrreihe ins Gewicht, dennoch sollte dies kompensiert werden können. In der Deckung haben sich die Eberner vorgenommen, wieder konzentriert zu arbeiten, um Ballgewinne zu erzielen und Ospel im Tor die Chance zu ermöglichen, mit vielen Paraden seinen Teil beizutragen.

Das Spiel wird für den TV Ebern gewiss kein Spaziergang werden, doch die Eberner sind sicher, dass mit Konzentration und Spielwitz sowie einer großen und lautstarken Fanschar im Rücken, auf die sie hoffen, ein Punktgewinn durchaus machbar ist. di