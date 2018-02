TV Ebern muss Feier verschieben

Am vorletzten Saisonspieltag bezogen die Volleyballer des TV Ebern in der oberfränkischen Bezirksliga nach zuvor acht Siegen in Folge ihre erste Saisonniederlage. Sie mussten an diesem Spieltag auf ihren Steller Simon Langenberg verzichten, der kurzfristig erkrankt war. Diesen Ausfall konnten die Eberner nicht ganz kompensieren.

Dennoch ging der TVE die beiden Partien bei der TS Lichtenfels mit breiter Brust an, zumal er im bisherigen Saisonverlauf sieben Partien glatt mit 3:0 gewonnen hatte und lediglich gegen die SG Neuses beim 3:2- Erfolg zwei Sätze abgegeben hatte. Hoch konzentriert begannen die Eberner die Begegnung gegen Lichtenfels, in der es in allen Mannschaftsteilen bestens lief und die Gastgeber vom ersten Ballwechsel an so gut wie keine Chance hatten. Immer wieder setzte Zuspieler Jürgen Grämmer seine Angreifer gekonnt und variabel ein, sodass vor allem Max Klüpfel und Nils Menzel "aus allen Rohren schossen". Doch auch der Block stand hervorragend, und die Feldabwehr ließ nichts anbrennen. Der Tabellenführer beherrschte die Partie nach Belieben was die Satzergebnisse von 25:17, 25:14 und 25:15 unterstreichen.

Nach dem sicher eingespielten Erfolg gegen Lichtenfels nahm Coach Horst Hanke einige Umstellungen in seinem jungen Team vor, um allen Akteuren Spielzeit zu gewähren. Doch zahlte sich dies nicht aus. Ein gewisser Bruch war nicht zu übersehen, es lief einfach nicht mehr so rund. Da auch ein leichter Kräfteverschleiß und damit fehlende Konzentration nicht zu übersehen waren, spielte sich die VG Forcheim in einen wahren Spielrausch und entschied den ersten Durchgang mit 25:22 für sich. Nach einer Umstellung zur alten Formation gelang Ebern mit 25:19 der Satzausgleich.

Im dritten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den die Forchheimer in der Verlängerung mit 27:25 für sich entschieden und auch im vierten Abschnitt mit 25:21 die Oberhand behielten. Während die Eberner doch etwas bedröppelt aus der Wäsche schauten, zumal sie den Meisterschafts-sekt in der Umkleide kalt gestellt hatten, herrschte im Forchheimer Lager beste Stimmung. Doch beim Restprogramm zu Hause gegen Schwend und Neuses spricht alles für den Tabellenführer, der die Meisterschaft dann perfekt machen dürfte.