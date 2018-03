TV Ebern gerät in Bamberg mit 24:35 unter die Räder

Ein Spiel zum Abhaken erlebten die Eberner Bezirksoberliga-Handballer in Bamberg. Der HC 03 schoss die "Turner" mit 35:24 (19:14) ab. Dabei hatte sich der Tabellenneunte aus Ebern viel vorgenommen und wollte den Rückenwind aus den drei letzten Spielen gegen die ersatzgeschwächten Bamberger nutzen. Dass die Qualität der Hausherren aber deutlich höher war, war frühzeitig zu erkennen. Die Domstädter gingen rasch mit drei Toren in Führung und hielten den Abstand in den Folgeminuten aufrecht.

Der TV Ebern benötigte einige Angriffswellen, um sich mit der 5:1-Deckung der Bamberger zurechtzufinden. Erfolgreich waren die "Turner" im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit oftmals, wenn sie mit schnellem Spiel agierten. Im Positionsangriff war Dürrbeck im ersten Abschnitt der auffälligste Eberner Akteur und hielt seine Mannen im Spiel. Dennoch klaffte auch nach 20 Minuten beim 9:13 noch eine Lücke. Das lag insbesondere an der Defensive des Eberner Teams. Die Abwehrreihe verschob unzureichend, so dass die Spieler zu oft in 1:1-Situationen auf sich allein gestellt waren. Der HC 03 nutzte dies mit seiner körperlichen Überlegenheit im Zweikampf oder aus dem Rückraum durch den sicher verwandelnden Sommer. So war der Rückstand der Gäste zur Halbzeit (14:19) unverändert hoch.

Viel hatte sich der TVE für die zweite Halbzeit vorgenommen, doch vergrößerten die Mannen von der Regnitz durch einen Vier-Tore-Lauf ihren Vorsprung auf 23:14 und machten die Eberner Hoffnung frühzeitig zunichte. Die Bamberger bestraften jeden Fehler konsequent und ließen bei den Abschlüssen den Eberner Keepern keine Chance. Der TVE scheiterte dagegen im Angriff zu oft am Bamberger Torwart. Einzig der gute Kevin Aumüller traf seine Würfe von der Rechtsaußenposition sicher. Auch wenn die Eberner Defensive mit dem flinken Hippeli etwas stabiler wirkte, brachte auch die Abwehrumstellung keine entscheidende Wendung. Die Gäste kassierten weiter zu viele Gegentreffer, um noch mal ins Spiel zurückkommen zu können. Im Gegenteil, die Hausherren bauten ihre Führung kontinuierlich aus. So verlor der TV Ebern letztlich verdient mit 24:35 gegen einen konsequent auftretenden Gegner. Ein Beinbruch ist die Niederlage nicht, doch sollte man mit den gewonnenen Erfahrungen bereits nächste Woche im Heimspiel gegen Gefrees versuchen, wieder ein besseres Gesicht zu zeigen.

TV Ebern: Dürrbeck (7), Weiß (7), Aumüller (5), Görtler (2), Feldmann (1), Kammer (1), Müller (1), Geuß, Hippeli, Hohmann; Ospel, Schad



Mädchen verlieren in Forchheim

Die weibliche B-Jugend des TV Ebern fuhr mit großen Erwartungen nach Forchheim, musste aber gegen die SG Eltersdorf, Forchheim, Niederlindach im Kampf um die Meisterschaft eine vielleicht vorentscheidende 8:14-Niederlage hinnehmen. di

Die Tore für Ebern erzielten: Geuß (4/1), Elshani (4/1), K. Vierbücher (3), Dietz (2) und Hälterlein (1)