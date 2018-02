TV Burgkunstadt bei Oberfränkischer erfolgreich

Der Trainingsfleiß der Turnerinnen des TV Burgkunstadt wurde belohnt: Bei der oberfränkischen Meisterschaft im Doppelminitrampolin-Turnen in Burgkunstadt kam das Heimteam auf vier Podestplätze. Leonie Heuschmann wurde oberfränkische Meisterin in der Altersklasse U18. Insgesamt trat der Verein mit sechs Mädchen in drei Klassen an.

In der U12 belegte der TVB die Ränge 2 bis 4: Emelie Hahn wurde Zweite, Emma Doppel Dritte und Nia Werner kam auf den vierten Platz. Bei den Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren kam Lea Krappmann auf Rang 2 und Janina Rupp wurde Vierte. In der U18 turnte sich Leonie Heuschmann zum Meistertitel. Ann-Sophie Redinger wurde Sechste.

Den größten Erfolg feierte jedoch Sebastian Schreck von der Bayreuther Turnerschaft: Mit komplizierten Übungen, die mehrere Doppelsalti beinhalteten, hat er sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. red