TV 48 gewinnt Teamwertung bei Waldlauf

Beim 18. Erlanger Winterwaldlauf waren neun Läufer vom TV 48 Coburg und der TS Lichtenfels mit Erfolg am Start. Bei windigen und nasskalten Winterwetter führte die 15-Kilometer-Strecke durch den schönen Wald an der Brucker Lache. Alexander Finsel (M40) vom TV 48 Coburg zeigte, wie schon zuletzt bei der deutschen Crossmeisterschaft, eine starke Leistung. Mit ausgezeichneten 53:17 Minuten musste er sich im Feld der 236 Teilnehmer nur Jürgen Wittmann vom LAC Quelle Fürth geschlagen geben. Zweitschnellster Coburger war Holger Federmann als Gesamtsechster und Vierter der Klasse M40 mit 56:27 Minuten. Zwei Plätze dahinter landete sein Vereinskollege und Sieger der M20, Kevin Dürst (57:41 Minuten). Robert Hammer wurde Gesamt-16. und Dritter der M35 in 59:32 Minuten. Die M55 entschied Wolfgang Thiem in 1:04:35 Stunden klar für sich. Darüber hinaus gewann der TV 48 die Mannschaftswertung mit Finsel, Federmann, Dürst, Hammer und Thiem. In der M50 landete Andreas Kerber in 1:10:22 Minuten auf Rang 4. Zwei weitere Klassensiege erkämpften sich Anja von Imhoff in der W50 und Christine Lieb in der W55 (alle TV 48 Coburg).

Beim Zehn-Kilometer-Lauf ließen sich die beiden Oldies der TS Lichtenfels, Berthold Wolf und Alfred Zach, den Sieg und Platz 2 in der Altersklasse M75 nicht nehmen. uz