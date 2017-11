TV 48 Coburg qualifiziert sich für den Landesentscheid

In der Pestalozzi-Turnhalle fand der Regionalentscheid "Bayernpokal" im Gerätturnen statt. Mit einer Jugendmannschaft (14 bis 17 Jahre) und einer Schülermannschaft (12 bis 13 Jahre) ging der TV 1848 Coburg an den Start.

Die Jugendmannschaft mit Tim Weigandt, Lukas Kestel, Timo Seufferth, und Kirill Zimmermann musste auf ein Mannschaftsmitglied verzichten, und hatten somit keine Streichwertung. Trotzdem stellten sie sich dem TV Michelau und dem TV Altenkunstadt.

Am ersten Gerät, dem Pauschenpferd, erturnten sie sich 58 Punkte, an den Ringen 56,15 und am Sprung 59,90 Punkte. Damit lagen sie nach drei Geräten auf dem zweiten Platz. Am Barren erturnte sich das TV-Quartett gute 59,20 Punkte, am Reck 55,05 und am letzten Gerät, dem Boden, 57,0 Punkte. Damit erreichten sie insgesamt 345,30 Punkte und mussten sich nur dem TV Michelau mit 356,20 Punkten geschlagen geben. Mit diesem zweiten Platz war man sehr zufrieden, denn damit war die Qualifikation für das Landesfinale in Tirschenreuth gesichert. Bester Einzelturner war wieder einmal Tim Weigandt mit 91,05 Punkten. Damit wurde er Dritter bei den Jugendlichen.

Die Schülermannschaft (12 bis 13 Jahre) des TV 48 musste gegen die Kunstturner aus Lichtenfels und Hof sowie aus Hallstadt antreten. Das Team mit Jonas Trumpp, Lenny Brückner, Raphael Finzel, Ludwig Riemerschmid und Oskar Schramm erturnte sich am ersten Gerät, den Ringen, 58,50 Punkte, Hof 58,0, Lichtenfels 59,30 und Hallstadt 56,70 Punkten. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass es ein spannender Wettkampf wird. An den weiteren Geräten, dem Sprung (60,80) und Barren (60,40), kam es zu einem Zwischenergebnis für die 48er von 179,65 Punkten. Damit lagen sie nach der ersten Hälfte des Wettkampfs auf Rang 2.

An den nächsten drei Geräten schlich sich dann der ein und andere Fehler ein, der natürlich mit Punktabzug geahndet wurde. Am Reck waren es noch 56,80 Punkte, am Boden 61,90 und am Pauschenpferd 58,50 Punkte. Das Gesamtresultat mit 356,85 Punkten konnte sich sehen lassen. Mit nur 1,05 Punkten Rückstand auf Hof belegten die 48er-Jungs den dritten Platz und verpassten nur knapp die Qualifikation für das Landesfinale. Bester Einzelturner der 48er-Schüler war Jonas Trumpp mit 91,15 Punkten. lk