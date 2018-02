Turnverein unternimmt Winterwanderung

sek



Der TV Bad Brückenau plant für Sonntag, 18. Februar, eine Winterwanderung in der Region Steinwand und Guckai-See. Zur Anfahrt wird ein Bus eingesetzt. Dieser startet um 9 Uhr an der TV-Halle. Die Ankunft an der Steinwand ist gegen 9.45 Uhr. Auch stehen ein Mittagessen sowie die Einkehr zu einer Kaffeepause auf dem Programm. Zur Planung ist eine Information an Gerhard Schumm erforderlich, Tel.: 09741/5963 oder gerhard.schumm2@gmx.de