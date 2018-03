Turnverein ehrt seine Treuesten

Der Turnverein Hallstadt hat viele treue Mitglieder. Diese zu ehren, war eine der letzten Aufgaben in der derzeitigen Amtsperiode des Ersten Vorsitzenden Martin Krohn. 20 Personen hatten sich diese Ehrung für langjährige Treue zum Verein verdient.

Seit 25 Jahren bekennen sich zum Turnverein Nikolaus Dorscht, Daniela Dütsch, Walter Friedrich, Clemens Hüttner, Aschot Isaakjan, Michael Koch, Jasmin Laucht-Ratschker, Claudia Lenhard, Alice Lisowski und Wolfgang Lisowski. Für 40 Jahre Mitgliedschaft standen zur Ehrung an: Peter Bittel, Gerd Groh, Thomas Hutter, Jürgen Löffelmann, Günter Seibold und Jürgen Tremel. Vor 50 Jahren sind diese Mitglieder dem TVH beigetreten: Irene Gunreben, Harald Kestel, Karlheinz Neumohr und Heinrich Zweyer.

Im Rechenschaftsbericht gab der Vorsitzende einen Rückblick auf die Aktivitäten und Veranstaltungen im letzten Jahr und die Beteiligung verschiedener Vereinsgruppen an überörtlichen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Erfreut berichtete er über die Verleihung der Ehrenamtsmedaille der Stadt Hallstadt an die Oberturnwartin Silvia Wagner und die Ehrung der Übungsleiterin Marga Sterzer für jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement durch den Landkreis Bamberg.

Viel Arbeit gab es bei der Organisation, der Nutzung und der Instandhaltung der Bettelseehalle. Für die gelungene Renovierung des Schachraums und die Aufwertung zum Medienraum, im Wesentlichen durch Eigenleistung von Mitgliedern, dankte er herzlich.

Der Zweite Vorsitzende, Hermann Spies, berichtete über bauliche Veränderungen und Auswirkungen der Investitionen auf das Vereinsvermögen. Der Einbau neuer Fenster in der Westfront der Bettelseehalle war ein weiterer Schritt zur energetischen Sanierung. Die Umstellung der Heizung auf ein Blockheizkraftwerk und die Photovoltaikanlage auf dem Dach finanzieren sich weitgehend selbst und bringen zusätzlich Erträge in die Vereinskasse.

Kassier Veit Popp bekräftigte diese Aussagen durch ein umfangreiches Zahlenwerk. Er lobte die Ausgabendisziplin der Abteilungen und stellte fest, dass der Verein durch diese vorausschauenden Investitionen in der Vergangenheit die Grundlage für eine gesunde finanzielle Basis für die Zukunft geschaffen hat.

Als sportliche Leiterin des Vereins kommentierte Oberturnwartin Silvia Wagner die Aktivitäten der einzelnen Abteilungen. Als tragende Säulen des Vereins bezeichnete sie die Turn- und die Handballabteilung. Diesen Abteilungen sind 62 bzw. 31 Prozent der Mitglieder zuzuordnen. Die restlichen Mitglieder verteilen sich auf die Abteilungen Tennis, Tischtennis, Volleyball, Schach und den Musik- und Spielmannszug. Die Kegelbahn wird nach wie vor leider nur von Hobbykeglern genutzt. Der Mitgliederstand hat sich im letzten Jahr um 17 vermindert, konnte sich jedoch mit 1104 Personen knapp über der 1100-Grenze halten. Über 55 Prozent aller Mitglieder sind dem Jugendbereich zuzurechnen.

Bürgermeister Thomas Söder, selbst in der Schachabteilung als Spieler aktiv, dankte dem Vorstandsteam und den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihre Arbeit für das Gemeinwohl. Er stellte fest, dass heute viele Leute die günstigen Angebote der Vereine nutzen, ohne sich selbst in die Gemeinschaft einzubringen. Trotz dieses Trends laufe es im Turnverein immer noch vorbildlich.

Die korrekte Führung der Kasse und den finanziellen Erfolg durch eine straffe Finanzpolitik bestätigte für die Kassenprüfer Reiner Dütsch.

Die Neuwahl des Vorstandes verlief problemlos. Ein neues und stark verjüngtes Vorstandsteam fand nahezu die ungeteilte Zustimmung der Versammlung. Der neue TVH-Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Erster Vorsitzender Martin Krohn, Zweite Vorsitzende Silvia Wagner, Dritter Vorsitzender Wolfgang Hornung, Kassier Veit Popp, Schriftführerin Cornelia Wagner, Oberturnwart Jan Dütsch, Jugendwartinnen Christina Schreier und Denise Schallenberg, Vorstandsmitglied z. b. V. Udo Schoberth.

Für den Turnrat wurden alle Abteilungsleiter bestätigt: Christian Röbbenack (Handball), Wolfgang Hornung (Schach), Viktor Schaermann (Volleyball), Jürgen Eichelsdörfer (Tischtennis), Stefan Pfister (Tennis), Dirk Lappe (Musik- und Spielmannszug), Janina Hartmann (Turnen).

Als weitere Delegierte für die Turnrat wurden bestätigt: Teresa Albrecht. Silvia Amschler, Silvia Blechinger, Reiner Dütsch, Lea Marie Frank, Walter Koch, Juliane Molitor, Karlheinz Neumohr, Martina Riedl, Maurice Schallenberg, Ralf Werner.

Als Kassenprüfer wählte die Versammlung: Mona Amschler, Nick Dütsch, Janina Hartmann, Sabine Krohn, Jasmin Stegner, Rike Straub. Als Fahnenträger fungieren: Jan Dütsch, Reiner Dütsch, Peter Christa, Johann Albrecht.

Für den Ältestenrat stellten sich zur Verfügung: Walter Koch, Rainer Christa, Robert Fuchs, Peter Riese, Siegfried Blechinger. kw