"Turner" zum Derby beim SV Heilgersdorf

Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, kommt es am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels zum Derby zwischen dem SV Heilgersdorf und dem TV Ebern. Beide Teams wissen nach der Winterpause noch nicht, wo sie stehen.

Die "Turner" sind vor 14 Tagen mit dem 4:1-Auswärtserfolg bei den Coburg Locals bestens aus den Startlöchern gekommen, während die Hausherren nach zwei Spielausfällen noch nicht in die Frühjahrsrunde starten konnten. In der Vorrunde trennte man sich nach packendem Kampf mit einem 3:3. Ob es diesmal erneut so torreich zugeht, bleibt abzuwarten, auf jeden Fall ist für Spannung gesorgt. Die Tabellennachbarn stehen auf den Plätzen 5 und 6, wobei jedoch die Gäste bei zwei mehr bestrittenen Begegnungen fünf Punkte mehr auf dem Konto haben.

Auf eine gut verlaufene Vorbereitung kann der TSV Pfarrweisach (3.) blicken, der mit einem hart erkämpften 2:1 Erfolg über den TSV Bad Rodach sein erstes Verbandsspiel nach der Winterpause erfolgreich gestaltete. Damit blieben die Mannen um Spielertrainer Schneidawind im Rennen um die beiden vorderen Plätze. In einem weiteren Heimspiel erwarten sie die TSG Niederfüllbach, die sie nicht in allzu guter Erinnerung haben, da sie im Hinspiel bei der TSG eine etwas überraschende 0:1-Niederlage kassierten.

Dass nun Revanche angesagt ist, versteht sich, zumal der TSV nichts zu verschenken hat und den Anschluss an Ebersdorf und Einberg halten will. Doch leicht dürfte die Auseinandersetzung auch diesmal nicht werden. Die TSG (12.) rangiert im unteren Tabellendrittel und ist im Abstiegskampf noch nicht aus dem Schneider.

Zufrieden ist man beim Aufsteiger TSVfB Krecktal (8.), der im Tabellenmittelfeld Platz genommen hat und als Neuling bisher die Erwartungen voll erfüllte. Beim Tabellenletzten SpVgg Ahorn gilt man zumindest der Papierform nach als Favorit, doch sollten die Gäste die Aufgabe ernst nehmen. Dass sich die Gastgeber noch nicht aufgegeben haben, beweist das 2:2 vor 14 Tagen beim Tabellenzweiten VfB Einberg. Auf jeden Fall tun die Gäste, die das Vorrundenspiel deutlich mit 4:0 für sich entschieden, gut daran, die Partie mit dem nötigen Ernst anzugehen. di