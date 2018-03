"Turner" siegen beim Nachbarn Heilgersdorf

Mit 3:1 haben sich die Fußballer des TV Ebern (5.) in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels beim Nachbarn SV Heilgersdorf (8.) durchgesetzt. Mit 2:0 fuhr der TSV Pfarrweisach (3.) den erwarteten Heimsieg gegen die TSG Niederfüllbach (12.) ein. Mit 5:3 setzte sich der TSVVfB Krecktal (7.) beim Schlusslicht SpVgg Ahorn durch.

SV Heilgersdorf -

TV Ebern 1:3

Die Eberner dominierten vor 200 Zuschauern die erste Halbzeit. Der SV Heilgersdorf musste vorwiegend Abwehraufgaben erledigen, wobei er auch Glück hatte. Die einzige Chance des SVH hatte Seifert in der 15. Min., als sein Schuss knapp am Tor vorbeiging. In der 28. Min. hätten die Gäste nach einem verunglückten Abschlag in Führung gehen müssen, doch Schleicher konnte mit letztem Einsatz noch retten. In der 35. Min. rettete der Pfosten für den SVH nach einem abgefälschten Ball von Fischer. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit lagen die Vorteile beim Gast. Insbesondere der schnelle Zettelmeier war nicht zu stoppen. Er scheiterte in der 48. Min. wiederum am Pfosten. In der 49. Min. köpfte Schmitt unbedrängt zur 1:0-Führung der Gäste ein. Fünf Minuten später erhöhten die Gäste auf 0:2 durch Ammon nach schöner Vorarbeit von Zettelmeier. In der Schlussphase wurde der Gastgeber deutlich stärker. In der 70. Min. wurde ein klares Tor der Gastgeber nicht anerkannt, weil der Linienrichter eine Abseitsstellung erkannt haben wollte. Trotz dieser klaren Benachteiligung kämpfte der SVH weiter und erzielte durch Seifert den Anschlusstreffer (72. Min.). Fast im Gegenzug gelang den Gästen der dritte Treffer durch Schmitt. Letztlich war es ein verdienter Sieg der Gäste, wobei es vielleicht noch anders ausgegangen wäre, wenn das klare Tor in der 70. Min. anerkannt worden wäre.

TSV Pfarrweisach -

TSG Niederfüllbach 2:0

Zu einer sicheren Angelegenheit wurde die Begegnung für die Pfarrweisacher, die ihrer Favoritenrolle voll gerecht wurden und dem Spielverlauf nach noch weitaus höher hätten siegen können. Von den Niederfüllbachern drohte im Spiel nach vorn nicht allzu viel Gefahr, so dass sie insgesamt lediglich zu zwei Möglichkeiten kamen, doch der TSV-Keeper parierte bravourös. Vor dem Wechsel blieben Tore bei den Hausherren Mangelware, obwohl sie mehr als einmal dem Führungstreffer nahe waren. Nach knapp einer Stunde fiel das längst überfällige 1:0 durch Sebastian Pecht. Derselbe Spieler sorgte in der 77. Min. dann mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SpVgg Ahorn -

TSVfB Krecktal 3:5

In diesem Heimspiel war für die Ahorner gegen sehr aktive und effektive Krecktaler nichts zu holen. Durch den sehr spielstarken Tranziska, der allein den 0:4-Halbzeitstand mit vier Treffern herstellte, war das Spiel bereits vorzeitig gelaufen. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste durch Dippold auf 0:5. Ein Eigentor, Hartan und Heinze brachten noch das 3:5. di/red