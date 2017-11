Turner kämpfen um die "Quali" zum Landesfinale

Der bayernweit durchgeführte Qualifikations-Wettkampf "Bayern-Pokal 2017" geht am Wochenende im Wettkampf-Zentrum des Turngaues, der Coburger Pestalozzi-Turnhalle, in seine vorletzte Phase.

Aus den vier Turngauen des Turnbezirks Oberfranken, Turngau Coburg-Frankenwald, Bayreuth-Kulmbach, Südoberfranken und Nordoberfranken-Fichtelgebirge, werden sich in vier Alters-Kategorien Turner und Turnerinnen an den Geräten messen.

Am Samstag gehen 55 gemeldete Turner in dieser Folge an die Geräte: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und müssen am Ende ihres Sechskampfes ans "Königsgerät" Reck. Die Turner kommen vom TV Altenkunstadt, TV Hallstadt, TSV Hof, TV 48 Coburg, TV Ketschendorf, TS Lichtenfels, TV Michelau und vom TSV Windeck. Der WK der Turner beginnt nach vorausgegangenem Einturnen um 15.30 Uhr.

Am Sonntag treffen nach den voraus gegangenen Qualifikationen in den vier Turngauen die jeweils besten zwei Mannschaften der Turnerinnen aufeinander, um sich das Ticket für das Landes-Finale zu sichern.

Für den Turngau Coburg-Frankenwald treten an die Geräte der TV Ketschendorf, der sich in allen vier Klassen qualifizieren konnte (Aktive, Jugend A/B, C- und D-Schülerinnen), der SV Steinwiesen (2x), TS Kronach (1x) und SG Rödental (1x). Man darf gespannt sein, wie sich die Turngau-Turnerinnen gegen die Konkurrenz aus Altenkunstadt, Bayreuth, Hallstadt, Hof, Kulmbach, Lichtenfels, Michelau, Schnabelwaid und Windeck durchsetzen können.

Der Wettkampf der Schülerinnen (WK13 und 14) beginnt um 9 Uhr, das Einturnen um 8 Uhr. Der Wettkampf der älteren Turnerinnen (WK11 - Aktive und WK12- Juti A/B) beginnt um 12 Uhr mit dem Einturnen, WK-Beginn ist um 13 Uhr.

In den Klassen WK 11 (Turnerinnen), WK 12 (Jug. A/B), WK 13 (Jug. C) können sich jeweils die ersten beiden Mannschaften zum Landes-Finale qualifizieren. Die Mädchen von WK 14 beenden ihren Wettkampf am Sonntag auf Bezirksebene in Coburg. Ausrichter in der "Pesta" ist der TV Ketschendorf. Der Eintritt ist frei. tl