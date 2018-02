Turnen zum Fasching

Die Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen hat bereits zum 14. Mal in der Bayernhalle eine gut gelungene Kooperation mit der Anton-Kliegl-Mittelschule unter dem Motto "Buntes Faschingsturnen" ausgerichtet. Mit viel Freude beteiligten sich daran alle Klassen, zunächst die 1. und 2. und danach die 3. und 4. Jahrgänge.

Die Kinder hatten sich sehr große Mühe bei ihrer Kostümauswahl gegeben. Erfreulich war auch, dass die Vorschulkinder der Kindertagesstätten in Hausen, Winkels und der Kliegl-Kindertagesstätte der Einladung der Sinnberg-Grundschule gefolgt waren und mit Begeisterung den Parcours durchliefen.

Unter der fachkundigen Anleitung von Rektor Hans Hanna und der Organisation von Andre Prechtl hatten Schüler der Klasse 10a unter Berücksichtigung geltender Sicherheitsbestimmungen zahlreiche Gerätestationen aufgebaut. Außerdem waren die Mittelschüler für die ihnen zugeteilte Station eigenverantwortlich und halfen den Jüngeren bei der Bewältigung der Aufgaben wie Trapezstangenschaukel, Rutsche, Klettergarten, Pendelkegeln, Gletscherspalte und Hüpfburg. Der Rektor der Sinnberg-Grundschule, Karl-Heinz Deublein, lobte die gute Atmosphäre in der Halle und hob das große Engagement der "Älteren" hervor, die sich super um die "kleinen Faschingsturner" gekümmert haben: "Mir gefällt, dass hier die verschiedenen Altersstufen zusammen viel Spaß haben. Durch solche klassenübergreifenden Aktionen wird die Schulgemeinschaft gestärkt und ein besseres Miteinander der verschiedenen pädagogischen Bildungseinrichtungen der Stadt Bad Kissingen geschaffen." kzi