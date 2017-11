Turbulente Nachspielzeit ohne Happyend

Das war bitter. Obwohl der TSV Sonnefeld eine bärenstarke Leistung beim bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer der Landesliga Nordost bot und dafür mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte, fuhr er am Samstag mit leeren Händen aus Erlangen heim.

"Die Welt geht deshalb nicht unter, aber es war für uns schon extrem bitter", kommentierte Bastian Renk den Ablauf. Vor allem die Nachspielzeit hatte es in sich: Einmal gingen seine ansonsten sich Bestnoten verdienenden Abwehrrecken nicht richtig in einen Luftkampf, prompt bestrafte der Primus durch Tim Ruhrseitz den Lapsus mit dem entscheidenden Tor (91.). In diesem Moment schien der große Favorit Sieger zu sein - vergessen waren die vorangegangenen 90 Minuten, in denen sogar der Außenseiter aus Sonnefeld, der das Hinspiel noch mit 0:7 sang- und klanglos verlor, die deutlich besseren Chancen hatte. Schon im ersten Durchgang hätten der freistehende Rödel und der allein vor dem Tor auftauchende Özdemir das 1:0 erzielen müssen, doch im Abschluss versagten beide. Pech hatte auch der Spielertrainer selbst, als ein abgefälschter Schuss im zweiten Durchgang haarscharf sein Ziel verfehlte.

"Natürlich hatten die mehr Ballbesitz und sie haben uns auch mal in unserer Hälfte eingeschnürt, aber wir haben gut verteidigt und hätten hier etwas verdient gehabt", ärgert sich Renk, der aus seiner langen Erfahrung aber auch weiß: "Solche Spiele gewinnt man eben, wenn man oben steht. Das hat auch etwas mit Qualität zu tun".

Weniger mit Qualität, dafür viel mehr mit einer großen Portion Pech zu tun hatten die dramatischen Szenen nach dem späten Rückstand: Die Sonnefelder bündelten die letzten Kraftreserven und starteten noch einen verzweifelten Angriff. Es gab Freistoß für den TSV: Zapf brachte den Ball nach vorne, Renk kratzte ihn im Fallen mit letztem Einsatz von der Außenlinie - "...da bin ich mir ganz sicher" - und passte in die Mitte. In der Box stand ausgerechnet der kurz zuvor eingewechselte Nicolas Jakob goldrichtig und drückte das Streitobjekt zum vielumjubelten und hochverdienten Ausgleich in die Erlanger Maschen. Doch die Sonnefelder jubelten zu früh. Schiedsrichter Hienz hatte im Gegensatz zu Renk den Ball im Aus gesehen und pfiff zuerst das Tor zurück und dann das Spiel ab. Jetzt jubelten die Erlanger... oph