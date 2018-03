Tütschengereuther wollen gegen Hirschaid abermals überraschen

"Väterchen Frost" hat am letzten Wochenende den ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga Bamberg nach der Winterpause lahm gelegt. Von den acht angesetzten Partien wurde lediglich die Begegnung SpVgg Stegaurach - SC Reichmannsdorf (3:1) ausgetragen. Von den beiden punktgleichen Rangersten erwartet der FSV Buttenheim den Laternenträger ASV Naisa. Der Zweite SpVgg Stegaurach spielt beim Neuling ASV Sassanfahrt (7.). Im Treffen der Neulinge stehen sich die DJK Teutonia Gaustadt und der SC Kemmern gegenüber. Der SC Reichmannsdorf (8.) hat den ambitionierten Tabellendritten SV Zapfendorf zu Gast.



DJK Stappenbach -

FSV Unterleiterbach

Als Rangvorletzter steht die DJK Stappenbach inmitten des Abstiegskampfes. Die Heimpartie der Steigerwälder steht unter der Parole "verlieren verboten". Dementsprechend werden die Jungs von Coach Manfred Distler kämpfen. Der Bezirksliga-Absteiger FSV Unterleiterbach ist mit sieben Zählern Rückstand zur Spitze Vierter. Im Hinspiel gab es ein torreiches 4:4.

SV DJK Tütschengereuth - TSV Hirschaid

Nach seinem 2:0-Überraschungssieg vor zwei Wochen beim SV Ober-/Unterharnsbach möchte der SV DJK Tütschengereuth (13.) gegen den TSV Hirschaid einen weiteren "Dreier" nachlegen. Die Gäste haben als Neunter sieben Punkte mehr auf ihrer Habenseite als die Hausherren. Um ihren dritten Saisonsieg im eigenen Waldstadion einzufahren, müssen die DJK-Kicker morgen zu großer Form auflaufen (Hinspiel 0:2).

ASV Sassanfahrt -

SpVgg Stegaurach

Nach einem ziemlich verkorksten Saisonstart wurde der Ex-Bezirksligist SpVgg Stegaurach mit zunehmender Saisondauer immer stärker. Zwischenzeitlich sind die Auracher mit dem Ligaprimus FSV Buttenheim nach Punkten gleichgezogen. Dieser enorme Leistungsanstieg nötigt großen Respekt ab. Der Aufsteiger ASV Sassanfahrt hat bislang in 17 Spielen 26 Punkte eingefahren und ist auf Platz 7 angesiedelt (2:2).

SV Ober-/Unterharnsbach -

TSV Schlüsselfeld

Während die Harnsbacher aufgrund ihres Mittelfeldplatzes eine Position jenseits von Gut und Böse einnehmen und ihr restliches Pflichtprogramm locker abspulen können, muss der TSV Schlüsselfeld noch einige Punkte einsammeln, um bis zum Saisonende den angepeilten Ligaerhalt zu sichern. Im Hinspiel führte der TSV bis elf Minuten vor dem Schlusspfiff mit 1:0, unterlag aber noch mit 1:3.



FSV Buttenheim - ASV Naisa

Im Heimspiel gegen den in höchster Abstiegsgefahr schwebenden Tabellenletzten ASV Naisa gilt der Spitzenreiter FSV Buttenheim als haushoher Favorit. Mit diesen Voraussetzungen ging die spielstarke Phönix-Truppe bereits in das Hinspiel und landete einen ungefährdeten 4:0-Erfolg. Die Ellerntaler nehmen auch im Zuschauerschnitt mit nur 85 Besuchern pro Heimpartie den letzten Platz ein.

TSV Burgebrach -

SpVgg Rattelsdorf

Für den TSV Burgebrach (6.) und die SpVgg Rattelsdorf (5.) ist der Zug nach vorne zwar abgefahren, dennoch werden die beiden entwicklungsfähigen Mannschaften nichts unversucht lassen, um im Saison-Schlussdrittel zumindest ihre derzeitigen zufriedenstellenden Positionen zu halten. Im Hinspiel setzte es für die Rattelsdorfer eine empfindliche 0:4-Schlappe.

DJK Teutonia Gaustadt -

SC Kemmern

Als einziger Verein ist die DJK Teutonia Gaustadt neben dem ASV Naisa bislang noch ohne Heimsieg geblieben. Nur fünf Zähler haben die Teutonen auf eigenem Terrain eingefahren, hingegen zehn in der Fremde. Diese enorme Heimschwäche ist auch der Hauptgrund für den enttäuschenden drittletzten Platz der DJK. Der SC Kemmern erkämpfte sich bislang vier "Eier" mehr als sein morgiger Mitaufsteiger aus dem Bamberger Stadtteil (2:1).

SC Reichmannsdorf -

SV Zapfendorf

Rundum zufrieden sind die Anhänger des Neulings SC Reichmannsdorf mit dem bisherigen Auftreten der "Rothemden", deren achter Tabellenplatz durchaus den vor Rundenbeginn geäußerten Saison-Erwartungen entspricht. Der SCR kann besonders eine stabile Defensiv-Abteilung vorweisen. Mit nur zwei Punkten Rückstand zum Führungsduo steht der Dritte SV Zapfendorf noch voll im Saft im Kampf um den Aufstieg (0:1).