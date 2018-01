Türchen, die weiterhelfen

Reise im Wert von 1000 Euro



Eine Erfolgsgeschichte geht weiter: Der Verkauf des Lions-Adventskalenders hat begonnen. Ein Kalender mit täglichen Überraschungen bis Heiligabend und 658 attraktiven und hochwertigen Sachpreisen und Gutscheinen im Wert von 23 650 Euro.Für den Kalenderpreis von fünf Euro erwirbt man neben dem Gefühl, etwas für die gute Sache zu tun, die Chance auf lukrative Prämien. Jeden Tag warten 28 Preise auf glückliche Gewinner. Und was sich hinter den 24 Türchen so alles versteckt! Ein Wochenende mit einem Elektroauto, jede Menge Kulinarisches wie ein romantisches Candlelightdinner zu zweit, Gutscheine für Restaurants, Frühstücks- und Feiertagsbrunch oder Fischspezialitäten. Sportler dürften im Fitnessstudio oder beim Schwimmen im Freibad auf ihre Kosten kommen. Musik- und Kulturinteressierte gewinnen mit etwas Glück Theater- oder Konzertkarten. Wellness und Entspannung versprechen Tageskarten im Spa, Verwöhnmassagen oder Kosmetikbehandlungen. Und wer vor Freude über seinen Adventskalendergewinn abheben möchte, kann dies mit einem Segel- oder Motorrundflug tun.Darüber hinaus gibt es jede Menge wertvoller Einkaufs- und Reisegutscheine und vor allem als besonders attraktiven Hauptgewinn eine Reise im Wert von 1000 Euro. "Freuen dürfen sich nicht nur die Gewinner, sondern auch die Menschen in den geförderten Projekten", so der derzeitige Präsident des Lions-Club Lichtenfels, Johannes Morhard.In den vergangenen Monaten wurden wieder die Tafeln in Lichtenfels und Burgkunstadt, sowie die Aktiven Bürger unterstützt. Tablets wurden für den Unterricht der Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels gekauft und ein hochwertiges Mikroskop für das Gymnasium Burgkunstadt angeschafft.Für 2018 steht bereits wieder eine Reihe von Hilfsprojekten an. Clemens Muth, der bekannte heimische Künstler und Lions-Mitglied, schmückte auch den achten Adventskalender des LC Lichtenfels mit seinen kreativ in Szene gesetzten Bildmotiven aus dem Landkreis. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage in den vergangenen Jahren wurde der Kalender erstmals in einer Auflage von 5000 Stück gedruckt. Diese können ab sofort gekauft werden.Jeder Kalender trägt eine fortlaufende Glückszahl. Die Gewinne werden per Zufallsgenerator ermittelt. Ab Donnerstag, 1. Dezember, werden täglich die Gewinnnummern im Fränkischen Tag und auf der Internetseite des Lions-Club Lichtenfels www.lionslichtenfels.de veröffentlicht. Die Gewinne können anschließend bis 31. Januar 2018 in den jeweiligen Geschäften bzw. bei den Sponsoren abgeholt werden. Ansprechpartner für Kalenderbestellungen sind Gerhard Sievert in Burgkunstadt, Telefon 09572/6270 und Karlheinz Wirth, Lichtenfels, Telefon 09571/947850.Der Kalender kann bei folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Altenkunstadt: Raiffeisenbank Obermain Nord, Bad Staffelstein: Optiker Junge, Burgkunstadt: Optik Sievert, Ebensfeld: Garten Schmidt, Lichtenfels: VR-Bank, Sparkasse, Weka, Wirth Sanitätshaus, Michelau: Bücherwelt Pfaff, Redwitz: Rodach Apotheke, Weismain: Raiffeisen Obermain Nord.