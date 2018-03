Tür vom Treff verunstaltet

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25. Januar und Montag, 5. Februar, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür zum Jugendtreff in der Domäne Oeslau. Es wurden verschiedene undefinierbare Symbole in die Außenseite der Holztür geritzt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizeiauf ungefähr 400 Euro. Hinweise an die Polizei in Neustadt. pol