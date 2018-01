Tür und Fenster halten Einbrecher stand

Ein Unbekannter hat am Wochenende versucht, in ein Einfamilienhaus in Erlangen einzubrechen. Der Täter ging sowohl die Haustür, als auch ein Kellerfenster des Reihenhauses in der Schenkstraße an. Es gelang ihm zwar nicht, in das Innere des Hauses zu gelangen, er verursachte jedoch einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Im Hinblick auf die weiteren Ermittlungen erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Bereich der Schenkstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer lautet 0911/2112-3333.