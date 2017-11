sek



Die Volkshochschule Oerlenbach bietet am Mittwoch, 29. November, den Kurs "Tür- und Adventskränze binden" in der Mittelschule, Zimmer 29 (Werkraum), an. Beginn ist um 19 Uhr. Die Kursleitung haben Sissi Schmitt und Bärbel Kiesel. Es sind noch Plätze für diesen Kurs frei. Interessierte melden sich bei Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114 oder per Mail unter vanessa.parente@oerlenbach.de an.