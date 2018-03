Tür des Anhängers schlägt gegen Auto

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Weingarts ereignet. Als ein 26-jähriger Mazda-Fahrer am Abend die Ortsdurchfahrt befuhr, öffnete sich plötzlich eine Tür auf der rechten Seite seines Anhängers. Diese schlug gegen den geparkten Kia eines 67-Jährigen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Da der 26-Jährige seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat die Polizei Forchheim Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.