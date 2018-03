TTC Wohlbach II trumpfte groß auf und löst das Ticket für die "Deutsche"

Die 2. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach wurde im niederbayerischen Arnstorf zum zweiten Mal in Folge Bayerischer Pokalsieger.

Nun vertritt der TTC den Bezirk Oberfranken und den Bayerischen Tischtennisverband bei den Deutschen Pokalmeisterschaften am Wochenende, 11. bis 13. Mai im badischen Baiersbronn. Insgesamt nahmen acht Vertreter aus den sieben Bezirken des Bayerischen Tischtennisverbandes teil.

Es wurden zwei Vorrundengruppen ausgelost. Die jeweiligen Gruppensieger standen sich im Endspiel gegenüber. Die TTC-Herren mit Patrick Forkel, Maceji Sinicki, Igor Dabrowski und am zweiten Tag auch noch mit Marc Seidler marschierten nahezu mühelos durch die Vorrunde.

Im Endspiel gegen den Vertreter des Bezirks Oberbayern West verlor zu Beginn Marc Seidler überraschend sein Einzel. Das war es dann aber auch für den Gegner. Patrick Forkel, Igor Dabrowski und Marc Seidler im Doppel mit Patrick Forkel gewannen die weiteren Spiel klar und setzten einen klaren 4:1-Sieg. Der Titel war perfekt.

Die Vorrunden-Ergebnisse: TSV Isen (Bezirkes Oberbayern Ost) - TTC Wohlbach 0:4; DJK SB Landshut II (Bezirk Niederbayern) - TTC Wohlbach 1:4 (nur Igor Dabrowski verlor); TTC Bruckberg (Bezirk Mittelfranken) - TTC Wohlbach 1:4 (nur Maceji Sinicki gab einen Punkt ab). - Finale: TTC Wohlbach - Bezirks Oberbayern 4:1 (nur Seidler verlor). hb