TTC will sich wieder mehr engagieren

Nicht nur für den Tischtennisclub (TTC) als Veranstalter war der alljährliche Kinderfasching ein beliebter Termin. Bei der Hauptversammlung im Mehrzweckraum des Itzgrundmarktes erinnerte Zweite Bürgermeisterin Nina Liebermann (CSU) an die Bedeutung der Veranstaltung: "Die Bevölkerung trauert dem Kinderfasching nach." Eine "gute Sache" wäre es, wenn der TTC wieder einen Kinderfasching auf die Beine stellt.

TTC-Vorsitzender Wolfgang Vogt deutete an, dass sich der Verein auch "kulturell" wieder mehr engagieren müsse. Und da stehe der Kinderfasching mit an vorderer Stelle.



Starke zweite Mannschaft

Sportlich läuft es beim TTC nahezu wie am Schnürchen. Die Erste Mannschaft steht gesichert da, die Dritte macht ihre Sache auch gut - und die Zweite Mannschaft schickt sich an, in die 2. Kreisliga aufzusteigen.

Sorgenfalten bekam Wolfgang Vogt beim Blick auf die Jugendarbeit. Die liegt beim TTC derzeit brach, weil Jugendliche und Übungsleiter gleichermaßen fehlen. Vogt war klar: Wenn der TTC wieder regelmäßiges Kindertraining anbieten will, wird er sich wohl einen externen Trainer holen müssen - auf eigene Kosten. Denn mit seinem "unterirdischen Beitrag" habe der TTC keinerlei Aussicht, irgendwelche Zuschüsse zu seinem Sportbetrieb zu bekommen.

Einen Volltreffer hat Spielleiter Roland Kalb im vergangenen Jahr mit seiner Idee gelandet, Teams aus der Nachbarschaft zum "Itzgrund-Cup" einzuladen. Eine Neuauflage gibt es bereits am Samstag, 28. April, von 13 bis 19 Uhr. bk