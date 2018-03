TTC-Mädchen in Bestform

Die Bayernliga-Mädchen des TTC Mainleus bleiben in dieser Saison verlustpunktfrei.



Bayernliga Nord, Mädchen

TTC Mainleus -

TTC Rödental 8:4

Nach dem 2:2-Zwischenstand setzten sich die Gastgeberinnen mit vier Einzelsiegen in Folge vorentscheidend auf 6:2 ab.

Ergebnisse: L. Landel/J. Landel - T. Reumschüssel/Steckmann 1:3; Schönfeld/Fischer-Weiss - L. Reumschüssel/Burlyaev 3:0; Schönfeld - L. Reumschüssel 3:0; L. Landel - T. Reumschüssel 1:3; Fischer-Weiss - Steckmann 3:0; J. Landel - Burlyaev 3:1; Schönfeld - T. Reumschüssel 3:2; L. Landel - L. Reumschüssel 3:1; Fischer-Weiss - Burlyaev 0:3; J. Landel - Steckmann 3:0; Fischer-Weiss - T. Reumschüssel 0:3; Schönfeld - Burlyaev 3:0.



2. Bezirksliga Ost, Jungen

TTC Mainleus II -

TTC Nagel 6:8

Mainleus startete fulminant und lag mit 4:1 in Führung, doch dann drehten die Gäste auf.

Ergebnisse: Reuschel/Biedermann - Schlicht/Pfauntsch 1:3; Nußgräber/Semmelroch - Brunner/Ponader 3:0; Nußgräber - Pfauntsch 3:1; Reuschel - Schlicht 3:2; Semmelroch - Ponader 3:0; Biedermann - Brunner 1:3; Nußgräber - Schlicht 0:3; Reuschel - Pfauntsch 2:3; Semmelroch - Brunner 3:1; Biedermann - Ponader 0:3; Semmelroch - Schlicht 0:3; Nußgräber - Brunner 3:0; Reuschel - Ponader 1:3; Biedermann - Pfauntsch 0:3.

FC Wacker Haig -

TTC Mainleus II 8:2

Der nur mit drei Mann angetretene TTC war chancenlos, bleibt aber Tabellenvierter.

Ergebnisse: Ju. Dietrich/ Jo. Dietrich - Reuschel/Biedermann 3:0; Ju. Dietrich - Reuschel 3:0; Jo. Dietrich - Nußgräber 3:0; Ferner - Biedermann 1:3; Ju. Dietrich - Nußgräber 3:1; Jo. Dietrich - Reuschel 3:2; Kalb - Biedermann 2:3; Drei Spiele kampflos an den FC. schö