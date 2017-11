TTC geht in Bamberg auf Punktejagd

"In diesem Jahr gibt es keine leichten Gegner." Das haben die Tischtennis-Herren des TTC Burgkunstadt mit Blick auf die Mannschaften in der Oberfrankenliga bereits vor der Saison festgestellt - und das hat sich bislang bewahrheitet. Am Wochenende wartet auch schon der nächste harte Brocken auf die Burgkunstadter, wenn sie am Samstag (18 Uhr) beim Post SV Bamberg gastieren. Die Bamberger, die mit 5:7-Punkten bislang ähnlich abgeschnitten haben wie der TTC (6:6), haben das letzte Aufeinandertreffen mit 9:5 gewonnen. Die Burgkunstadter, bei denen Ricco Linz und Christopher Eideloth zuletzt angeschlagen waren und - so hoffen die TTCler - wieder rechtzeitig fit sind, rechnen sich dieses Mal jedoch etwas mehr aus - zumal die Bamberger um 14 Uhr bereits gegen Effeltrich antreten und eine Doppelbelastung haben. fk