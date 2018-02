TTC-Damen wenden Fehlstart ab

Die Bayernligist-Damen des TTC Tiefenlauter haben einen Fehlstart in die neue Saison gerade noch abgewendet. Nach dem 4:7-Rückstand schafften sie gegen den TTC Neunkirchen noch ein 7:7-Unentschieden.

Auch die 2. Damenmannschaft des TTC Tiefenlauter war erstmals im Einsatz. Mit einem 8:4-Heimsieg gegen die SpVgg Hausen wurde ein erfolgreicher Landesliga-Start hingelegt. Während in der Oberfrankenliga der TSV Untersiemau gegen den SV Mistelgau mit 6:8 das Nachsehen hatte, entführte der TSV Unterlauter mit dem gleichen Ergebnis beide Punkte beim bisher noch unbezwungenen TTC Wallenfels.

Bereits den vierten Kantersieg, diesmal beim TSV Coburg-Scheuerfeld, fuhr der TSV Unterlauter II in der 2. Bezirksliga ein und ist damit souveräner Spitzenreiter. Die dritte Vertretung von Unterlauter hingegen musste beim TTC Burgkunstadt bereits die vierte Pleite registrieren und bleibt Schlusslicht.



Bayernliga Nord

TTC Tiefenlauter -

Neunkirchen am Brand 7:7

Mit der 3:2-Führung hatte sich Tiefenlauter einen leichten Vorteil verschafft. Dann aber zogen die Gäste mit fünf Siegen aus den folgenden sechs Begegnungen auf 7:4 davon. Als vieles auf eine Heimpleite hindeutete, legten Susanne Forkel, Theresa Kalies und Anja Jähler alles in die Waagschale und retten mit jeweils 3:0-Satzerfolgen noch das Unentschieden.

Ergebnisse: Forkel/Jähler - Schenkl/Rubin 2:3, Kalies/Wachs - Dragas/Vogt 3:0, Forkel - Schenkl 3:0, Kalies - Dragas 0:3, Wachs - Vogt 3:0, Jähler - Rubin 2:3, Forkel - Dragas 0:3, Kalies - Schenkl 1:3, Wachs - Rubin 0:3, Jähler - Vogt 3:0, Wachs - Dragas 2:3, Forkel - Rubin 3:0, Kalies - Vogt 3:0, Jähler - Schenkl 3:0. hf



Landesliga Nordwest

TTC Tiefenlauter II -

SpVgg Hausen 8:4

Nach ausgeglichenem Auftakt (2:2) kam Tiefenlauter immer besser in Fahrt und zog mit fünf Siegen aus sechs Einzeln auf 7:3 davon.

Die SpVgg verkürzte zwar noch einmal, doch dann war Neuzugang Annika Oberender da, die mit zwei Einzelsiegen und dem Doppelerfolg (mit Sabrina-Melanie Pilz) einen gelungenen Einstand feierte, und machte den Sack zu. Während an allen vier Gästepunkten Katrin Müller beteiligt war, zeigte Tiefenlauter eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Ergebnisse: Wöhner/Ros - Müller/Martin 2:3, Oberender/Pilz - Bittan/Schmelzer 3:0, Oberender - Bittan 3:0, Wöhner - Müller 0:3, Pilz - Martin 3:1, Ros - Schmelzer 3:0, Oberender - Müller 1:3, Wöhner - Bittan 3:2, Pilz - Schmelzer 3:1, Ros - Martin 3:2, Pilz - Müller 0:3, Oberender - Schmelzer 3:2. hf



TTC Wohlbach -

ATS Kulmbach 7:7

Für die TTC-Damen war es das erste Saisonspiel: Dabei stand auch Katrin Haas nach ihrer Rückkehr aus Tiefenlauter wieder in der Mannschaft. Vor dem Spiel war nicht klar, in welcher Formation die Gäste nach den vielen Ausfällen in der vergangenen Runde antreten werden. Nach dem 1:1 aus den Doppelspielen lagen die Gäste nach der ersten Einzelrunde 4:2 in Führung.

Doch Wohlbach kämpfte und glich zum 5:5 aus. Im entscheidenden Spiel der letzten Einzelrunde musste Sabine Wachs nach zwei vorherigen Siegen in ihrem dritten Einzel eine Niederlage im Entscheidungssatz hinnehmen. So gab es am Ende mit 7:7 und 26:26 Sätzen eine Punkteteilung, mit der beide Mannschaften zufrieden waren.

Ergebnisse: Dötsch/Wachs - Hegel/Dressel 0:3, Markert/S. Haas - Fieber/Rohleder 3:0, K. Haas - Dressel 1:3, Dötsch - Hegel 2:3, Wachs - Rohleder 3:2, Markert - Fieber 0:3, K. Haas - Hegel 3:0, Dötsch - Dressel 0:3, Wachs - Fieber 3:1, Markert - Rohleder 3:2, Wachs - Hegel 2:3, K. Haas - Fieber 3:0, Dötsch - Rohleder 3:0, Markert Dressel 0:3. hb



Oberfrankenliga

TSV Untersiemau -

SV Mistelgau 6:8

Die Damen des TSV Untersiemau kamen schwer in die Gänge und sahen sich deshalb mit 1:5 im Rückstand. Mit nun fünf Siegen aus sieben Begegnungen verkürzten sie bis auf einen Zähler Abstand auf 6:7. Zum Unentschieden reichte es aber nicht mehr, da die beste Gästespielerin Nützel auch zum Abschluss nicht schwächelte.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Götz/Bursian 3:0, Habermann/Gläser - Nützel/Türk 1:3, Dümmler - Nützel 2:3, Roth - Götz 0:3, Habermann - Bursian 1:3, Gläser - Türk 1:3, Dümmler - Götz 3:1, Roth - Nützel 2:3, Habermann - Türk 1:3, Gläser - Burisan 3:2, Habermann - Götz 3:1, Dümmler - Türk 3:2, Roth - Bursian 3:0, Gläser - Nützel 0:3. hf

TTC Wallenfels -

TSV Unterlauter 6:8

Mit dem Gewinn eines Doppels und vier der ersten fünf Einzel legte Unterlauter einen vielversprechenden Start hin (2:5).

Das Heimteam kämpfte sich zwar bis auf 6:7 heran, doch in der letzten Tagespartie konnte sich der TSV auf Natalie Drescher verlassen. Nicht nur der Sieg war erfreulich, sondern auch, dass alle vier Gästespielerinnen punkteten.

Ergebnisse: Schreiner/N. Zeuß - Weidemüller/Drescher 3:2, Hader/M. Zeuß - Roos/Lohmann 0:3, Schreiner - Drescher 1:3, Hader - Weidemüller 0:3, N. Zeuß - Lohmann 3:1, Wilfer - Roos 1:3, Schreiner - Weidemüller 0:3, Hader - Drescher 3:2, N. Zeuß - Roos 3:1, Wilfer - Lohmann 0:3, N. Zeuß - Weidemüller 3:1, Schreiner - Roos 2:3, Hader - Lohmann 3:1, Wilfer - Drescher 0:3. hf



2. Bezirksliga West

TSV Coburg-Scheuerfeld -

TSV Unterlauter II 1:8

Der Spitzenreiter legte zwar los wie die Feuerwehr, musste aber bei seinen sieben Siegen dreimal in den Entscheidungssatz. Als Sarah Klein für das Heimteam den Ehrenpunkt markierte, behielt Claudia Stang die Nerven und zog den Schlussstrich unter den vierten Kantersieg.

Ergebnisse: Menzner/Kirsten - Henke/Fischer 0:3, Klein/Wittmann - Stang/George 1:3, Menzner - Fischer 0:3, Klein - Henke 2:3, Wittmann George 2:3, Kirsten - Stang 0:3, Menzner - Henke 2:3, Klein - Fischer 3:0, Wittmann - Stang 2:3. hf



TTC Burgkunstadt -

TTC Unterlauter III 8:1

Chancenlos war das Schlusslicht Unterlauter III in Burgkunstadt. Der Ehrenpunkt durch Jasmin George wurde gerade noch mit 13:11 im fünften Satz verbucht.

Ergebnisse: Sesselmann/Klein - George/Krähl 3:0, Schlee/Karnoll - Welsch/Wille 3:0, Schlee - George 3:1, Karnoll - Welsch 3:1, Sesselmann - Krähl 3:1, Klein - Wille 3:0, Schlee - Welsch 3:1, Karnoll - George 2:3, Sesselmann - Wille 3:1. hf



3. Bezirksliga Coburg/Neustadt

TTC/FW Gestungshausen - TSV Bad Rodach 1:8

Ergebnisse: Spichal/Mäder - Annamaria Kausch/Dressel 3:0, Dedlow/Derks - Schmidt/Angela Kausch 0:3, Spichal - Angela Kausch 0:3, Mäder - Schmidt 0:3, Dedlow - Dressel 0:3, Derks - Annamaria Kausch 0:3, Spichal Schmidt 0:3, Mäder - Angela Kausch 0:3, Dedlow - Annamaria Kausch 2:3. sky