Im Tischtennis-Oberfrankenliga-Duell der Herren teilten sicher der TS Kronach und der TTC Burgkunstadt die Punkte. Die Reserve fuhr in der 3. Bezirksliga Herren einen deutlichen Sieg gegen den TSV Ebermannstadt ein. Die Burgkunstadter Damen triumphierten in der 2. Bezirksliga West über den TSV Meeder.



Oberfrankenliga Herren

TS Kronach -

TTC Burgkunstadt 8:8

In den Eingangsdoppeln hatten sich die TTCler sicherlich ein bisschen mehr ausgerechnet, erspielten Voit/Schneider doch den einzigen Punkt. Neuzugang Voit überzeugte anschließend mit einem glatten 3:0-Erfolg gegen Teille, während sich Pol Nazaryschyn und Nidetzky Eichner geschlagen geben mussten. Linz sorgte mit einem hart umrungenen 15:13-Sieg im Fünften gegen A. Rauscher dafür, dass der TTC im Spiel blieb, ehe die zwei Edelreservisten Stefan Kern und Manfred Schneider die erste Führung für die Burgkunstadter besorgten. Diese war jedoch schnell wieder dahin, denn sowohl Pol als auch Voit unterlagen gegen Teille beziehungsweise gegen den bärenstarken Nazaryschyn.

Nidetzky mit einem deutlichen 3:0 gegen A. Rauscher und Linz mit einem abermals umkämpften Sieg gegen Eichner brachten den TTC erneut in Führung. Diese blieb auch nach der Niederlage von Schneider gegen Y. Rauscher bestehen, denn Kern verwertete gegen Grube einen seiner insgesamt fünf Matchbälle. Im Schlussdoppel waren Pol/Kern gegen Teille/Nazaryschyn zwar die klaren Außenseiter, erkämpften sich jedoch eine 2:1- und 8:6-Führung, die Hoffnung auf mehr machte. Doch Dimytro Nazaryschyn avancierte zum Matchwinner für Kronach und erzielte vier Punkte in Folge. Das brach dem TTC-Doppel das Genick, das im Fünften chancenlos war. Unterm Strich können sicherlich beide Teams mit der leistungsgerechten Punkteteilung leben.



Ergebnisse: Teille/Nazaryschyn - Nidetzky/Linz 3:0, A. Rauscher/Eichner - Pol/Kern 3:1, Grube/Y. Rauscher - Voit/Schneider 1:3, Teille - Voit 0:3, Nazaryschyn - Pol 3:1, A. Rauscher - Linz 2:3, Eichner - Nidetzky 3:0, Grube - Schneider 1:3, Y. Rauscher - Kern 1:3, Teille - Pol 3:1, Nazaryschyn - Voit 3:1, A. Rauscher - Nidetzky 0:3, Eichner - Linz 1:3, Grube - Kern 2:3, Y. Rauscher - Schneider 3:0, Teille/Nazaryschyn - Pol/Kern 3:2





3. Bezirksliga Herren

TTC Burgkunstadt II -

TSV Ebermannstadt 9:0

Traumstart für den Aufsteiger: Zum Saisonauftakt landeten die TTC-Herren einen unerwarteten 9:0-Kantersieg. Los ging es mit einem starken 3:0 von Schneider/Karnoll gegen das Einser-Doppel der Gäste, K. Peter/J. Peter. Kern/Klieme mühten sich gegen Triebel/Pospiech zu einem knappen 11:9 im Fünften, während Hoffmann/Raab den 3:0-Auftakt perfekt machten.

Ebermannstadt hielt in den Einzeln zwar gut dagegen, doch die Gäste wurden deutlich unter Wert geschlagen und es sollte nicht einmal zum Ehrenpunkt reichen: So verspielten Stefan Kern und Manfred Schneider gegen Dirk Triebel und Klaus Peter jeweils eine 2:0-Satzführung und lagen im Entscheidungssatz dann sogar teilweise zurück, gewannen aber doch noch mit 11:9. Einen schönen Einstand verzeichnete Neuzugang Niklas Klieme, der gegen Jürgen Peter im Fünften ebenfalls knapp erfolgreich war. Während Hoffmann und Karnoll gegen die jungen Perspektivspieler Hecker und Kopyto zu relativ ungefährdeten Erfolgen kamen, musste auch Christian Raab ordentlich kämpfen. Nach Matchbällen gegen sich kämpfte er sich gegen Peter Pospiech aber zurück in die Partie und gewann auch das letzte Spiel an diesem Abend im fünften Satz.



Ergebnisse: Kern/Klieme - Triebel/Pospiech 3:2, Schneider/Karnoll - K. Peter/J. Peter 3:0, Hoffmann/Raab - Hecker/Kopyto 3:0, Kern - Triebel 3:2, Schneider - K. Peter 3:2, Hoffmann - Hecker 3:1, Klieme - J. Peter 3:2, Karnoll - Kopyto 3:1, Raab - Pospiech 3:2.





2. Bezirksliga West Damen

TTC Burgkunstadt - TSV Meeder 8:3

Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Unterlauter II landeten die TTC Damen gegen Meeder einen wichtigen und deutlichen Erfolg. Besonders der Ausgang der Doppel war so nicht absehbar: Schlee/Karnoll erzielten zwar einen erwartungsgemäßen Erfolg, doch Sesselmann/Klein sorgten mit einem glatten 3:0 gegen Baudler/Bienek für eine Überraschung.

Diesen Vorsprung verteidigten die Burgkunstadterinnen über die ersten Einzel, als Anja Schlee und Monika Klein zwar Niederlagen kassierten, dafür Elke Karnoll und Heike Sesselmann zwei knappe Siege einfuhren. In der zweiten Einzelrunde bauten Anja Schlee und Elke Karnoll die Führung durch zwei 3:1-Erfolge auf 6:2 aus, ehe erneut Heike Sesselmann in den Fokus rückte: Zunächst wehrte sie gegen Bianka Bienek zwei Matchbälle erfolgreich ab und setzte sich im Entscheidungssatz klar mit 11:2 durch. Kurz darauf - Monika Klein hatte sich parallel Carmen Weisser geschlagen geben müssen - konnte Sesselmann gegen Nicole Keller auch ihr drittes Einzel im fünften Durchgang gewinnen und sicherte dem TTC so die ersten Zähler der Saison. fk



Ergebnisse: Sesselmann/Klein - Baudler/Bienek 3:0, Schlee/Karnoll - Keller/Weisser 3:0, Schlee - Baudler 0:3, Karnoll - Keller 3:1, Sesselmann - Weisser 3:2, Klein - Bienek 0:3, Schlee - Keller 3:1, Karnoll - Bienek 3:1, Sesselmann - Weisser 3:2, Klein - Bienek 0:3, Sesselmann - Keller 3:2