TSV Zirndorf ist in der Seehofhalle chancenlos

Vor den Augen der heimischen Fans besiegte der SC Memmelsdorf (3.) das Tabellenschlusslicht der Volleyball-Bayernliga aus Zirndorf klar mit 3:0 (25:12, 25:16, 25:15). Gegen die Heimmacht des SCM hatten die engagierten Gäste nichts entgegenzusetzen. Memmelsdorf fiebert nun dem großen Saisonfinale mit dem Spektakel gegen den Tabellenführer TB/ASV Regenstauf am kommenden Samstag ab 20 Uhr entgegen.



Starke Annahmen

Als klarer Favorit ging das Bayernligateam des SC Memmelsdorf in sein vorletztes Spiel. Mit breiter Brust, aber dennoch mit genügend Respekt, starteten die Gastgeber ins Spiel. Schon früh in der Partie bauten sie sich einen bequemen 14:7-Vorsprung auf. Die Annahmen um Libero Johannes Kaufmann kamen in bester Qualität konsequent zum Zuspieler Felix Hitzler, so dass dieser seine Angreifer optimal in Szene setzen konnte. Vor allem die Mittelblocker René Schüler und Kapitän Stefan Maier brachten den gegnerischen Block und die Abwehr an den Rand der Verzweiflung.

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs verlief dann nicht mehr in jener Souveränität. Nur ganz kurz schnupperte Zirndorf am Ausgleich, aber ab dem Stand von 13:10 trat der SCM wieder aufs Gaspedal und setzte sich mit sechs Punkten Vorsprung ab. Spielertrainer Michael Werner startete von Beginn an auf Außen/Annahme und glänzte mit guten Annahmen und wichtigen Abwehraktionen. Mit einer starken Aufschlagserie schob Felix Hitzler die Gäste näher an den Abgrund der Verzweiflung.



Fans und Spieler jubeln

Im dritten Satz war es schließlich Gerald Schlegel, der mit einer überragenden Erfolgsquote im Angriff den Gästen den endgültigen Stoß in die Verzweiflung gab. Gegen Ende des dritten Satzes zündete der SCM ein kleines volleyballerisches Feuerwerk. Diagonalangreifer Tim Schmelzer kam neu ins Spiel. Nach einer super Annahme spielten die Memmelsdorfer Staffel, und mit der ersten Ballberührung punktete Schmelzer. Nach der Rotation kam er sofort zum Aufschlag und machte mit seiner zweiten Aktion ein Ass per Sprungaufschlag. Unter dem heimischen Publikum und den Auswechselspielern herrschte ausgelassene Stimmung. Man feierte sich selbst in der Seehofhalle. red