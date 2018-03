TSV zeigt große Anstrengung

Einen Rekord stelle die Beteiligung der Mitglieder heuer dar, stellte der Präsident Hans-Joachim Lieb bei der Hauptversammlung des TSV Mönchröden im Alfred-Wöhner-Sportheim fest. 78 Stimmberechtigte waren anwesend. Bürgermeister Marco Steiner stellte fest, dass alle Abteilungen gut funktionierten und der Kunstrasenplatz hervorragend angenommen werde. Er erwarte durch die neue Leichtathletikanlage einen Aufschwung, sagte Steiner.

In seinem Bericht ging der Präsident auf die herausragenden Ereignisse des vergangenen Jahres ein. Als Tendenz konnte er feststellen, dass es mit dem Verein vorangehe, allerdings habe es zumindest für ihn größere Probleme als in den Vorjahren gegeben. "Völlig überraschend verließ uns unser Abteilungsleiter Jugendfußball, der ehemalige Vizepräsident und Manager Fred Wolf", sagte Hans-Joachim Lieb und fügte hinzu: "Er ist nur sehr schwer zu ersetzen. Ein schwerer Schicksalsschlag für den TSV und seine Familie." Zum Andenken an seine großartigen Leistungen für den TSV soll ein Jugendfußballturnier veranstaltet werden, das zu seinem ehrenden Andenken seinen Namen trägt: Fred-Wolf Cup.

Bei den Fußballern musste durch Spielerwechsel eine ganz neue Mannschaft aufgebaut werden. Letztes Jahr habe er angekündigt, dass die Fußballjugendmannschaften Rödentals enger zusammenarbeiten werden. Tatsächlich wurde es geschafft, aus TSV Mönchröden, SG Rödental, VfB Einberg und FC Oberwohlsbach ein Team Rödental zu bilden, das die Jugendlichen ab circa vier Jahren bis zur JFG in einer Mannschaft begleitet. Die Erfolge und die Rückmeldungen von Trainern, Betreuern, Eltern und Spielern sprächen für sich, sagte Lieb.

Eine fantastische Entwicklung habe die Läufergruppe um David Schäfer genommen. Diese Kinder und Jugendlichen zeigten hervorragenden Trainingseifer, und ihre Erfolge bei den Stadtmeisterschaften oder überregional könnten sich sehen lassen, betonte Lieb. Die Tennis-Abteilung engagierte sich stark, zum Beispiel mit drei Sport-nach-eins-Gruppen, die "allerdings auch etwas kosten". Lieb: "Doch wer nicht in die Jugend investiert, geht mittelfristig unter. Das zeigen die Erfahrungen der Nachbarvereine."

Weitere Nachrichten gab es von der Schachabteilung, vom Kinder- und Abenteuerturnen. Schließlich sagte Lieb, man freue sich auf die Zeit, wenn neben dem Kunstrasenplatz auch die Leichtathletik-Bahn fertiggestellt sein wird.

Assistiert von Bürgermeister Marco Steiner und Präsident Hans-Joachim Lieb führte Robert Engel die Ehrungen durch. Ehrenmitglieder wurden Gerhard Preß, Helga Reißenweber und Horst Remmler. Schatzmeister Peter Marscheider verlas den Kassenbericht für das Kalenderjahr 2017. Die Bilanzsumme betrug 338 000 Euro, und es wurde ein kleiner Gewinn erwirtschaftet.

Die Neuwahlen brachten eine Bestätigung des bisherigen Vorstands ohne eine Gegenstimme. Hans-Joachim Lieb