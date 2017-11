TSV Windheim weiter das Maß aller Dinge

Der TSV Windheim hat im Spitzenspiel der Tischtennis-Oberfrankenliga einen beeindruckenden Sieg gefeiert und ist weiterhin das Maß aller Dinge.



TSV Windheim -

TV Altenkunstadt 9:3

Vor einer tollen Kulisse von rund 70 Zuschauern legte der TSV den Grundstein zum Sieg in den Doppeln. Während Schirmer/ Schröppel sowie Raab/Wich ohne Probleme gewannen, brachten Trebes/Grosch dem bisher ungeschlagenen Spitzenpaar der Gäste, Hurina/Funke, die erste Niederlage bei. Sie führten mit 2:0, mussten jedoch in den Entscheidungssatz, den sie mit beherztem Angriffsspiel knapp mit 12:10 nach Hause brachten.

Die weitere Marschrichtung gab das vordere Paarkreuz vor. Den Anfang machte Stefan Schirmer, der die ersten beiden Sätzen knapp (12:10 und 11:9), aber letztendlich ungefährdet gegen Zeller gewann. Fritz Schröppel musste gegen Hurina einem 1:2-Satzrückstand hinterherlaufen, doch dann spielte er taktisch gut, streute immer wieder seine Noppenbälle ein, gewann den vierten Satz mit 13:11 und behielt auch im fünften die Oberhand, als beim 10:10 zweimal seine krachende Vorhand zum 12:10 einschlug.

Matthias Trebes hatte gegen Zasche eigentlich alles im Griff, führte mit gutem Angriffsspiel 2:1 und 10:7, doch dann riss der Faden. Er gab Satz 4 noch ab und lag im fünften mit 2:8 im Hintertreffen. Er raffte sich zwar nochmals auf und kam auf 8:9 heran, unterlag aber mit 8:11, so dass Altenkunstadt auf 1:5 verkürzte. Patrick Grosch war gegen Funke stets am Drücker, doch konnte er die seine Gelegenheiten nicht nutzen und musste dem Gegner zum 3:1-Sieg gratulieren.

Im hinteren Paarkreuz brauchte Armin Raab einen Satz, um sich auf das Spiel von Fischbach einzustellen. Den zweiten Durchgang entschied er knapp für sich, ehe in Satz 3 und 4 der Raab-Express ins Rollen kam und den 6:2-Zwischenstand besorgte. Volker Wich musste anschließend Alexander Zeuß den Vortritt lassen, der mit seinem unorthodoxen Spiel mit 3:1 als Sieger vom Tisch ging.

Das Duell der Spitzenspieler Stefan Schirmer und Hurina war anschließend sehr spektakulär. In den ersten beiden Sätzen machte Hurina keinen Fehler auf die Angriffsschläge von Schirmer, führte 2:0 und hatte bei 10:8 im dritten Satz Matchbälle, die Schirmer aber abwehrte und mit 13:11 den Satz klaute. Danach spielte Schirmer in einer intensiven Partie seine Physis und Kondition aus und bezwang den Tschechen unter dem Jubel der Zuschauer mit 3:2. Schröppel musste gegen Zeller kämpfen, doch war seine Vorhand zu stark, um ernsthaft in Bedrängnis zu kommen, so dass er nach drei Sätzen erfolgreich war.

Den Schlusspunkt setzte Matthias Trebes, der gegen Funke seine Rückhand effektiv einsetzte und mit mutigem Angriffsspiel und unbändigem Siegeswillen mit 12:10, 11:9 und 11:7 den umjubelten 9:3-Heimsieg unter Dach und Fach brachte.

Ergebnisse: Schröppel/Schirmer - Zeller/Zeuß 3:1, Trebes/ Grosch - Hurina/Funke 3:2, Raab/Wich - Zasche/Fischbach 3:0, Schirmer - Zeller 3:0, Schröppel - Hurina 3:2, Trebes - Zasche 2:3, Grosch - Funke 1:3, Raab - Fischbach 3:1, Wich - Zeuß 1:3, Schirmer - Hurina 3:2, Schröppel - Zeller 3:0, Trebes - Funke 3:0. at