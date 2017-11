TSV Windheim wahrt beim Neuling seine "weiße Weste"

In der Tischtennis- Oberfrankenliga der Herren hat der TSV Windheim beim Aufsteiger seine "weiße Weste" gewahrt.



SV Mistelgau -

TSV Windheim 1:9

Nach den Doppeln stand es 2:1 für die Windheimer. Lediglich Trebes/ Grosch blieben nach der 2:1- Satzführung noch mit 2:3 auf der Strecke. Szilagyi fand keinerlei Mittel gegen das unangenehme Spiel von Fritz Schröppel. Stefan Schirmer musste zwar einen Satz gegen Wendl abgeben; die anderen drei Durchgänge waren aber deutliche Angelegenheiten.

In der Mitte machten Matthias Trebes und Patrick Grosch kurzen Prozess mit Deinert und Krug. 6:0 Sätze sprachen klar für die Windheimer. Ein spannendes Einzel lieferte sich Volker Wich mit Sippl. Nach der 2:0-Satzführung von Wich kam Sippl nochmals auf und glich aus, doch der nervenstarke Wich besorgte mit einem 11:9 die 7:1- Führung. Armin Raab hatte nur einen Satz zu kämpfen (13:11), ehe er Fischer in den Sätzen 2 und 3 in die Schranken wies.

Das Aufeinandertreffen der Spitzenspieler Szilagyi und Schirmer war dann noch einmal etwas für Ästheten. Nach vier engen Sätzen (13:15, 12:10, 12:10, 11:9) setzte sich Stefan Schirmer durch und machte den Deckel auf den 9:1-Sieg.

Damit kommt es am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der TSV-Arena zu einem echten Spitzenspiel gegen den TTV Altenkunstadt. Die Gäste sind wie der TSV noch ungeschlagen. Man darf sich auf einen Tischtennis-Leckerbissen freuen.

Ergebnisse: Szilagyi/Krug - Trebes/Grosch 3:2, Wendl/Sippl - Schirmer/Schröppel 0:3, Deinert/Fischer - Raab/Wich 0:3, Szilagyi - Schröppel 0:3, Wendl - Schirmer 1:3, Krug - Grosch 0:3, Deinert - M. Trebes 0:3, Sippl - Wich 2:3, Fischer - Raab 0:3, Szilagyi - Schirmer 1:3. at