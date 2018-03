TSV will 2. Platz festigen

Noch zwei Spieltage sind in der Handball-Bezirksoberliga der Frauen zu absolvieren und die wichtigsten Fragen sind bereits geklärt. Dem TV Gefrees ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen und die 2. Mannschaft der SG Kunstadt/Weidhausen muss eine Liga nach unten, da die "Erste" wohl aus der Landesliga absteigt.

Den "Titel" des Vizemeisters kann der TSV Weitramsdorf am Sonntag (14.30 Uhr) in der Bad Rodacher Bayernhalle gegen den TV Marktleugast mit einem Sieg endgültig sichern. Dass der TV in guter Form ist, unterstrich er beim 22:17-Sieg in einem Nachholspiel am Donnerstagabend gegen den HSV Hochfranken. Gegen den Dauerrivalen möchte Weitramsdorf auf jeden Fall noch einmal beweisen, dass sie zu Recht auf dem 2. Tabellenplatz stehen.

Der HSV Hochfranken (6.) ist im Heimspiel gegen die SG Kunstadt/Weidhausen II favorisiert. ebi